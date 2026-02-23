高含「金」量ETF績效長紅 適合穩健型、長抱型投資人

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
高含金量ETF 績效長紅。聯合報系資料照
高含金量ETF 績效長紅。聯合報系資料照

台股金馬年在「電金齊發力」下開紅盤，金融類股指數昨（23）日攀升至2,563.9點，改寫1990年3月15日以來、約36年新高，罕見單日大漲2.7%，勝過大盤，連帶讓含「金」量高的台股ETF績效長紅。

統計83檔台股ETF中，共有49檔持有金融股，其中以元大MSCI金融（0055）持有96.4%最高，其他包括群益台灣精選高息（00919）、國泰股利精選30、凱基優選高股息30、復華富時高息低波、凱基優選30等，持有金融股占比達四成以上。

群益投信台股ETF研究團隊表示，利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健成長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含「金」量的台股ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志指出，台股續創新高，引發外資回補原本就是台股投資超級大戶的壽險金控股。隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股，平衡投資組合風險，金融股因此成為重要標的。在台股屢創新高之際，著眼打造穩定現金流的股票ETF，可望在領息之餘，同時享受資產增值的台股大趨勢。

凱基優選高股息30 ETF研究團隊表示，台股自今年開局便屢創新高，不過今年的慶祝行情與過去一年有些不同。過去一年台股以電子類股一枝獨秀為主，今年的多頭態勢，則更趨近是各產業百花齊放的格局。隨著市場持續上修台灣今年第1、第2季GDP成長率，預料多頭行情也將由單一題材推升、轉向多元輪動。除AI產業今年的獲利年增率，將維持約三成的成長，非AI的電子與傳產股也可望有所表現。尤其預測金融保險產業也有約一成的年增率，可望在資金輪動下續有表現。

展望後市，扣除金融股以外，美國對等關稅的司法判決，仍將影響台股。街口投信表示，預期市場將迅速消化司法判決與15%關稅消息，類股間進行小幅輪動調整。中長期而言，隨關稅「協議化」進程推進，不確定性逐步消散，有助台股表現。

在AI產業鏈景氣延續、政策不確定性下降與資金動能回溫下，台股後續可望挑戰34,000點關卡，再創新高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

關稅陰霾衝擊…美股電子盤走跌 台指期夜盤34,100多空拉鋸

金馬年首周22檔台股ETF除息 有4檔年化配息率逾10%

掛牌5天規模翻倍！009816創掛牌來新天量 居台股成交量之冠

馬年開紅盤獲利了結賣壓出籠 台股以33773點作收、漲167點

相關新聞

高含「金」量ETF績效長紅 適合穩健型、長抱型投資人

台股金馬年在「電金齊發力」下開紅盤，金融類股指數昨（23）日攀升至2,563.9點，改寫1990年3月15日以來、約36...

錢進美股ETF 掌握先機 財報與資金推動下 建議適度布局

美企獲利動能穩健，加上市場對聯準會（Fed）降息預期升溫，美股下檔具支撐。法人建議，可透過ETF參與美股市場，不僅能分散...

00923年化配息率衝12%

金馬年到來，回顧台股於金蛇年繳出亮眼佳績，在AI科技股領軍下，大盤上漲42.8%，飛躍33,000點關卡。財富管理專家表...

FT臺灣永續高息 搶鏡

台股大盤創歷史新高後高檔震盪，法人指出，在國際政經變數未除的環境下，具備「高息保護」與「總報酬成長」雙重優勢的高股息ET...

009816過年前出清獲利了結…少賺比賠錢更難受？小犬：機會不會只來一次

少賺，比賠錢更難受？ 過年前我把凱基台灣TOP 50（009816）賣掉了，說真的，當下只是想把獲利先收進口袋，讓自己過年安心一點，結果年後一看，股價又往上衝，心裡第一個念頭就是：「早知道不要賣

驚死人！009816今居然成交71.2萬張…陳重銘：經理費全台最低0.07％適合長期投資

驚死人，凱基台灣TOP50（009816）今天居然成交71.2萬張，東森記者馬上來採訪。 009816過去分享很多次，搜一下粉絲團就會有，不再贅述。 編輯推薦009816太新剛上市不敢買先觀望

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。