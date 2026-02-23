高含「金」量ETF績效長紅 適合穩健型、長抱型投資人

台股金馬年在「電金齊發力」下開紅盤，金融類股指數昨（23）日攀升至2,563.9點，改寫1990年3月15日以來、約36年新高，罕見單日大漲2.7%，勝過大盤，連帶讓含「金」量高的台股ETF績效長紅。

統計83檔台股ETF中，共有49檔持有金融股，其中以元大MSCI金融（0055）持有96.4%最高，其他包括群益台灣精選高息（00919）、國泰股利精選30、凱基優選高股息30、復華富時高息低波、凱基優選30等，持有金融股占比達四成以上。

群益投信台股ETF研究團隊表示，利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健成長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含「金」量的台股ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志指出，台股續創新高，引發外資回補原本就是台股投資超級大戶的壽險金控股。隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股，平衡投資組合風險，金融股因此成為重要標的。在台股屢創新高之際，著眼打造穩定現金流的股票ETF，可望在領息之餘，同時享受資產增值的台股大趨勢。

凱基優選高股息30 ETF研究團隊表示，台股自今年開局便屢創新高，不過今年的慶祝行情與過去一年有些不同。過去一年台股以電子類股一枝獨秀為主，今年的多頭態勢，則更趨近是各產業百花齊放的格局。隨著市場持續上修台灣今年第1、第2季GDP成長率，預料多頭行情也將由單一題材推升、轉向多元輪動。除AI產業今年的獲利年增率，將維持約三成的成長，非AI的電子與傳產股也可望有所表現。尤其預測金融保險產業也有約一成的年增率，可望在資金輪動下續有表現。

展望後市，扣除金融股以外，美國對等關稅的司法判決，仍將影響台股。街口投信表示，預期市場將迅速消化司法判決與15%關稅消息，類股間進行小幅輪動調整。中長期而言，隨關稅「協議化」進程推進，不確定性逐步消散，有助台股表現。

在AI產業鏈景氣延續、政策不確定性下降與資金動能回溫下，台股後續可望挑戰34,000點關卡，再創新高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。