FT臺灣永續高息 搶鏡

台股大盤創歷史新高後高檔震盪，法人指出，在國際政經變數未除的環境下，具備「高息保護」與「總報酬成長」雙重優勢的高股息ETF，成為投資人開春後抗震領息的首選。

台股昨（23）日馬年開紅盤，盤中衝上34,212點再創盤中歷史新高，隨後賣壓湧現，漲幅收斂，終場上漲167點收33,773點。台積電盤中最高1,935元，終場翻黑下跌15元，收1,900元。

展望後市，法人分析，主計總處將今年經濟成長率由3.54%大幅上修至7.71%，且台積電元月營收創高，基本面強勁，但短線技術面面臨平行線壓力，加上美伊地緣政治升溫與川普關稅干擾，市場情緒恐受影響。

就技術面來看，法人表示，34,000點之上獲利了結賣壓重，預期短線指數將維持高檔震盪。在33,000點整數關卡未跌破前，多頭格局不變，波段仍有機會挑戰35,000點大關。

在指數高位震盪、風險加劇的環境下，高股息ETF因具備防禦特性，成為資金避風港。

根據統計，目前台股高股息ETF平均年化配息率多維持在5%以上，且受惠於台股長線多頭，多數產品年化總報酬率均為正數，讓投資人能安心長抱。

CMoney統計，今年以來總報酬率名列前茅的高股息ETF，普遍展現出抗跌跟漲的韌性。其中，國泰永續高股息（00878）以8.94%的總報酬率居冠，表現穩健。

FT臺灣永續高息（00961）緊追在後，今年以來總報酬率達8.17%，且因股價僅10.2元，是目前市場上價格最親民的高息ETF之一，年化配息率更達7.1%，性價比佳。00961為月配息，將於26日除息，明（25）日為最後買進日，想參與除息行情且資金有限的小資族可留意。

面對2026年詭譎多變的國際情勢，法人建議，投資人操作策略應更重視「攻守兼備」，透過布局一籃子高股息ETF，既能分散個股風險，又能掌握台股企業獲利成長紅利，同時享有穩定現金流，是開春後最穩健的理財對策。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。