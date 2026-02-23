錢進美股ETF 掌握先機 財報與資金推動下 建議適度布局

美企獲利動能穩健，加上市場對聯準會（Fed）降息預期升溫，美股下檔具支撐。法人建議，可透過ETF參與美股市場，不僅能分散個股風險，且在財報題材與資金動能推動下，美股ETF可望掌握先機，成為資產配置的重要工具。

美股企業2025年第4季財報持續公布中，營收與獲利表現獲市場關注，根據市場調查機構Factset所統計，截至13日止，S&P500企業中，已有74%的企業已公布財報，其中74%、超過七成企業獲利表現好於預期。以產業來看，通訊服務、資訊科技、必須消費獲利好於預期的比重最佳，分別為94%、92%和83%。

若從獲利年增率來看，S&P500企業於去年第4季的獲利年增率近13.2%，為連續第五季保持雙位數增長，產業而言，則以資訊科技獲利年增率達30.7%最強勁，其次則為工業26%、通訊服務13.6%。

美股企業財報有望帶動相關ETF績效，從2月以來績效觀察，新光美國電力基建漲8.7%，受惠基礎建設題材與公用事業防禦特性，資金明顯回流；國泰標普低波高息漲5.5%，展現高股息與低波動策略優勢；群益道瓊美國地產上揚4.7%，反映市場對降息預期升溫下的地產題材布局。

安聯投信表示，近期市場氛圍圍繞在AI發展前景、美國關稅政策走向變數以及地緣政治風險。

其中，美國聯邦最高法院日前裁定美國總統川普不得依國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施對等關稅。

川普隨即改採其他法源，改為額外加徵10%全球性關稅，接著在一天內，又宣布提升至15%，引發市場關注。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕分析，從經濟面來看，美國AI相關的固定資本投資表現強勁，是推動經濟擴張的關鍵引擎，也可望持續促進美國經濟增長。

近日關稅議題再度令市場關注，不過鑒於IEEPA違憲與川普引用122條款對全球加徵15%關稅將互相抵銷，短期對市場影響有限。

吳承恕指出，另從企業財報表現觀察，近期也保持增長態勢，以2025年第4季、最近的季度數據來看，超過七成的公司業績表現優於市場預期，且在產業分布上廣度與深度兼具，並非只集中在特定產業，企業獲利結構面均衡，板塊多元健康輪動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。