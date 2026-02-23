金馬年首周將有22檔台股ETF除息 00891、00923等四檔年化配息率逾10%

CMoney統計，金馬年首周將有22檔台股ETF除息。其中，有四檔ETF預估年化配息率逾10%，即中信關鍵半導體（00891）、群益台ESG低碳50（00923）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、主動群益台灣強棒（00982A）。投資人如欲參與除息，最後買進日在2月25日。

00923為新一代市值型ETF配息王，經理人邱郁茹表示，在紅包行情預期下，台股農曆年後量能進一步增溫。今年對電子產業獲利成長保持樂觀態度，台灣科技企業是全球AI產業最重要供應商，AI發展推動台積電（2330）及其他科技龍頭企業獲利大幅增長。

00982A則為主動式台股ETF配息王，經理人陳沅易指出，2026年政策的負面干擾將降低，今年美國的期中選舉及台灣九合一選舉皆在11月舉行，預期政策作多方向不變，加上科技產業成長趨勢未變及內需穩健，台股中長期表現仍看佳。

法人表示，台股農曆春節過後趨正向發展，但創高後的台股選股難度提高，台股ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，有助分散投資風險。能靈活因應市況、動態調整投組且具有高息的主動式台股ETF可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是因應當前變化快速環境的的投資工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。