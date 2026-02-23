金馬年首周22檔台股ETF除息 有4檔年化配息率逾10%

根據CMONEY統計資料顯示，金馬年首周將除息的共有22檔台股ETF，其中新一代市值型配息王群益台ESG低碳50（00923）、主動式台股ETF配息王主動群益台灣強棒（00982A）本次預估年化配息率均超過10%，兩檔配息金額都創新高，今年來績效表現也都不錯，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。

市場法人表示，台股農曆春節過後趨正向發展，不過創高後的台股選股難度提高，台股ETF透過選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險。隨著評價面走高，股市波動難免，能靈活因應市況、動態調整投組且具有高息的主動式台股ETF可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是當前市場變化快速的環境下，可多加善用的投資台股工具。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，2026年政策的負面干擾將會降低，美國今年的期中選舉以及台灣九合一選舉皆在11月舉行，預期政策作多方向不變，加上台灣關稅稅率已降至15%，此舉對電動車、重電設備等產業具利多，半導體及其衍生品也將獲得美國最優惠待遇，有利於提升台廠在美競爭力。在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股中長期表現仍看佳。

群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹表示，台股農曆年後量能可望進一步增溫，台灣科技企業是全球AI產業最重要供應商，AI發展推動台積電（2330）及其他科技龍頭企業獲利大幅增長；傳統市值型ETF單押台積電，當台積電休息時，傳統市值型ETF績效較不易有表現，然新一代市值型ETF，均衡布局台積電及其他科技龍頭股，更能全面享受AI帶來的題材輪漲機會。

邱郁茹建議投資人可挑選持股特色為高含積量、高AI龍頭股，台積電占比4成以上的新一代市值型ETF，更能掌握科技股多頭的增長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。