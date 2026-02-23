貝萊德投信推出在台首檔主動式債券ETF 於3月16日至19日募集

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
貝萊德投信董事長謝宛芝。貝萊德投信/提供。
貝萊德投信2月23日宣布將推出在台首檔主動式債券ETF，即貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D），將於3月16至19日募集，為投資人提供更多元、收益導向的債券ETF配置選擇。

貝萊德投信董事長謝宛芝指出，貝萊德致力於在全球各地持續引領投資策略的創新，以因應投資人對於多元化、策略型投資工具日益提升的需求。主管機關推動資產管理產業升級的政策方向，也高度契合貝萊德深耕台灣市場的長期承諾。

00985D基金經理人游忠憲指出，全球債市正處於近20年以來較具吸引力的收益環境。在歷史上多次的市場波動中，債券ETF屢次展現穩健價值。貝萊德期望透過00985D，充分運用貝萊德深厚的選債經驗、系統化投資流程與完善的風險控管，讓台灣投資人更有效率參與全球債券市場，進一步強化整體資產配置。

貝萊德投信指出，00985D採用貝萊德智能選債策略，透過大數據分析與系統化投資模型，搭配投資團隊的專業判斷，從全球投資級債券市場中更有效率地挑選標的。這套流程能大幅擴大可投資範圍，讓原本僅能涵蓋約20%的可選擇債券標的，拓展至接近 80%，有助於提升選債效率與配置彈性。

貝萊德iShares是全球規模最大的ETF發行商，全球ETF管理規模已達5.47兆美元，涵蓋超過1,700檔ETF產品，橫跨股票、債券及多元主題策略。早在2002年，iShares率先推出全球第一檔固定收益ETF，奠定在債券ETF市場的領導地位。如今，全球上市的iShares債券ETF已超過380檔，管理資產規模達1.2兆美元，占全球債券ETF市場約36%，展現全球領先的專業與創新實力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF ETF 債市 股票

