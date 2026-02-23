00946最新配息0.058元！預估年化配息率近7% 3/12除息、3/11最後買進

群益投信官網最新配息公告顯示，群益科技高息成長（00946）公告最新配息資訊，本次預估每股配發金額為0.058元。若以2月23日收盤價10.10元來推算，預估單次配息率約0.574%，年化配息率近6.9%。除息日訂於3月12日，因此想參與00946本次領息的投資人，最晚需在3月11日買進，收益分配發放日則訂於4月9日。

群益投信說明，00946鎖定台灣上市上櫃電子市值前250大企業，不僅考量企業獲利能力，更是第一檔將外資認同度納入成分股篩選考量的台股ETF。外資對於投資標的篩選向來嚴謹，因此參考外資認同度因子形同站在巨人肩膀上投資。此外，00946的選股上也看重成分股的配息能力，以此精選獲利成長性與配息能力俱佳的科技優質股。

觀察近半年來00946配息紀錄，都穩定配發0.058元，並且都順利填息，投資人息利雙收。理財達人指出，在全球AI浪潮延續，台灣科技股又扮演關鍵供應鏈角色，成長前景可期，00946不啻為投資人可多加運用以兼顧收益與成長兩大投資需求的標的。

展望台股後市，群益投信指出，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。值得關注的是，台灣科技供應鏈因在IT與AI應用具有競爭優勢，可望持續受惠，自IC設計服務、AI晶片製造、AI晶片封測、系統整合、伺服器零組件等，有望雨露均霑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。