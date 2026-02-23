00946最新配息出爐！估年化配息率近7% 3月11日最後買進日、這天除息

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益科技高息成長ETF（00946）公告最新配息資訊，本次預估每股配發金額為0.058元。若以23日收盤價10.1元來推算，預估單次配息率約0.574%，年化配息率近6.9%。除息日訂3月12日，因此想參與00946本次領息的投資人，最晚需在3月11日買進，收益分配發放日則訂於4月9日。

財富管理專家表示，觀察00946的選股策略，其鎖定台灣上市上櫃電子市值前250大企業，不僅考量企業獲利能力，更是第一檔將外資認同度納入成分股篩選考量的台股ETF，因外資對於投資標的篩選向來嚴謹，故參考外資認同度因子形同站在巨人肩膀上投資。再者，00946的選股上也看重成分股的配息能力，以此精選獲利成長性與配息能力俱佳的科技優質股。

財富管理專家指出，觀察近半年來00946配息紀錄，皆穩定配發0.058元，並且都順利填息，投資人息利雙收。在全球AI浪潮延續，台灣科技股又扮演關鍵供應鏈角色，成長前景可期，00946不啻為投資人可多加運用以兼顧收益與成長兩大投資需求的標的。

ETF理財達人指出，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。值得關注的是，台灣科技供應鏈因在IT與AI應用具有競爭優勢，可望持續受惠，自IC設計服務、AI晶片製造、AI晶片封測、系統整合、伺服器零組件等，有望雨露均霑。

ETF理財達人強調，這當中亦不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力，可望為資金布局之首選，建議投資人也不妨透過像是00946這樣訴求精選台灣優質科技高息股的ETF來參與行情，掌握科技成長行情與股息收益雙重契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。