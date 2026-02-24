0050賺10萬想轉高股息⋯她想改買0056、00878！網苦勸：別賣成長資產

部分投資人偏好高股息ETF，主係因可以領取配息。一名網友在Dcard發文表示，手中0050已獲利10萬元，考慮賣出改買0056、00878與00919等高股息ETF，希望每月有配息可再投入，並搭配自身月收入持續加碼，但也擔心是否該僅賣出三分之一即可。貼文曝光後引發熱議，多數網友直言「不要把成長資產賣掉」，認為此舉恐影響長期複利效果。

原PO指出，目前0050已有一筆10萬元獲利，思考是否全數賣出轉為高股息標的，藉由每月現金流「有感入帳」再投入市場。她提到，若資金全放在0050，就只能以薪資加碼；若改為高股息，則能多一筆股息來源。家人支持轉換配置，但她個人傾向僅賣出部分，因而上網請益。

對此，多數留言從資產累積角度提出反對意見。有網友直言「持續買進0050就好」，認為高股息可能拖累整體報酬；也有人形容「高股息配息再買0050是脫褲子放屁」，強調0050本身亦有配息與成長性，長期持有並將股利再投入，同樣具備複利效果。另有留言提醒，頻繁轉換將產生證交稅與手續費等摩擦成本，「純粹讓券商賺手續費」。

部分網友進一步分析，若僅將此次獲利部分轉往高股息，金額不大或許無妨，但若未來每次0050上漲就賣出轉換，等於持續削弱成長資產部位，較適合退休族，而非仍在資產累積階段的投資人。也有人指出，高股息未必每次都能順利填息，若陷入貼息，實質報酬可能不如預期。

不過，仍有少數不同觀點認為，投資應兼顧心理感受，「每月入帳的感覺很幸福」，有助於提升持有信心；也有人強調沒有絕對標準，依自身風險承受度與目標調整即可。整體而言，討論風向明顯偏向長期持有市值型ETF，認為在台股長期向上背景下，與其追求現金流形式上的增加，不如專注資產成長，避免因心理帳戶效應而影響原本有效的投資策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。