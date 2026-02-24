幫74歲母存ETF⋯投30萬配0050等4檔！網卻一面倒：不如花錢享福

高齡者買股如何配？一名網友在Dcard發文表示，替74歲母親將30萬元閒置資金投入ETF，配置0050、00701、0056與00919等標的，並稱目前無需領息花用，詢問是否需要調整。貼文曝光後引發熱議，不少網友認為高齡長輩不適合再承擔市場風險，直言「74歲應該是享受花錢的時候」。

原PO指出，母親名下資金共30萬元，已購入0050一張、00701兩張、0056三張及00919兩張，強調暫無現金流需求，希望透過ETF進行資產配置，因此上網請益。從標的來看，包含市值型與高股息ETF，兼具成長與配息概念。

不過，多數留言對此安排持保留態度。許多人認為市值型ETF的優勢在於長期持有與複利效果，但74歲已接近高齡階段，未必有足夠時間承受波動並等待回升，「太老不適合有風險的投資」、「這年紀放銀行保本就好」成為常見意見。也有人質疑，既然不需領息，為何還配置0056與00919等高股息標的，認為邏輯上並不一致。

更有網友將焦點轉向生活品質，直言「30萬拿去旅遊更有價值」、「辛苦大半輩子應該好好享受」，並分享自身經驗，提到長輩生前節省未花用資產，最終留給晚輩，反而失去及時享受的機會。部分留言甚至直指，替長輩投資「比較像是拿家人的錢幫自己買」，提醒應尊重長輩資金運用與實際需求。

另也有少數不同聲音指出，若長輩確實沒有花費需求、目的是資產傳承，集中配置0050等大盤型ETF或許更單純；另有人提供其他標的建議，或認為金額不大，即便配置高股息實際配息也有限，「不如吃點好的」更實際。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。