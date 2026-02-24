哥貸款買進台積電卻踏空漲幅⋯他只買006208+00631L反賺贏！

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖／記者余承翰／攝影
近年股市向上，市場相當熱絡，一名網友在Dcard以「暴衝上漲時人人都覺得自己是股神」為題發文，分享哥哥多年跟隨投顧老師操作股票的經歷，從疫情後大賺意氣風發，到2025年提前出場躲過大跌卻錯失後續大漲，引發心態轉折。文章曝光後掀起熱議，不少網友直言「少賺比虧錢更痛苦」，也有人直指這是多數投資人的通病。

原PO指出，哥哥在金融業友人介紹下，跟隨一名老師約四五年，甚至以房屋抵押貸款投入台積電等個股。疫情期間股市重挫時原PO並不知情，直到一兩年前台積電衝上1100元，哥哥大賺一波，逢年過節聚會時總高談闊論，頻頻「教學」親友操作方式。相較之下，原PO自述採取長期持有006208與00631L的策略，不頻繁進出，也不迷信老師，認為「賺可以賺的錢就好」。

事件轉折出現在2025年。哥哥所屬投顧群組預告當年將出現大跌，建議資金先行撤出、等待分批進場。原PO表示，哥哥因此不斷勸他出場，甚至語帶責備。其後市場果然「先衰後盛」，川普因素引發重挫時哥哥一度得意，但下半年行情強彈，老師卻未再提示進場，導致哥哥成功避開虧損，卻也完全踏空漲幅。原PO轉述，哥哥疑因不滿未賺到錢在群組內帶頭質疑老師，最終遭踢出群組，之後對股票話題噤聲。

對此，多數網友認為這正是投資市場常見心態。有留言直言，「結論是少賺比虧錢更痛苦」，認為前面大賺離場卻錯過後段行情，心理落差反而更大；也有人指出「看跌喊跌、看漲喊漲」是普遍現象，不少人只想要懶人包，缺乏對趨勢與財報的基本判斷。另有網友以「標準大眾韭菜」形容這類操作模式，認為情緒往往主導決策。

不過，也有不同聲音指出，哥哥先前確實已大賺一波，只要非全職投資人，「少賺一點也不至於影響生活」，未必需要過度放大踏空的影響；亦有人強調投資本就應自行負責，「大家都是看後照鏡開車」，事後諸葛並無太大意義。另有網友認同原PO的指數長抱策略，認為能減少盯盤壓力，更符合長期規劃。

原PO則在文末推測，錯失大漲後的心態可能驅使投資人尋找「補漲標的」，甚至轉向風險更高的資產如比特幣，試圖一次彌補未賺到的漲幅。他感嘆，多數人容易將獲利歸功於自己、將虧損歸咎於外在因素，而市場漲跌循環之下，真正困難的或許並非預測行情，而是面對人性的貪婪與不甘。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

疫情 台積電 川普 Dcard

