掛牌5天規模翻倍！009816創掛牌來新天量 居台股成交量之冠

本月甫掛牌的台股ETF凱基台灣TOP 50（009816），不僅在掛牌後五個交易日，規模已翻倍到200億元以上，23日台股盤中一度攻高突破34,000點，009816更爆出逾71萬張大量，居上市櫃成交量之冠，也是掛牌以來的單日成交量最高紀錄。終場收在10.9元，漲幅0.5%。顯示投資人看多台股，但又擔心後續震盪，入手價相對親民的台股ETF新兵，因此受到青睞。

凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，AI真正的應用爆發期可能落在2027至2028年，而台廠供應鏈無疑是美國AI創新不可或缺的軍火庫，持續成為市場資金寵兒，投資人選擇以市值型ETF參與台股成長機會，有望在台股追高造成的波動中，掌握類股輪動；若是透過定期定額投資，則可分散進場時間風險，減輕高檔投資心理壓力。

凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊指出，美國聯準會降息趨勢不變，有利風險性資產表現，AI基礎建設需求升溫，不管美股科技巨頭AI軍備競賽誰勝出，台廠相關供應鏈都是贏家，推升台灣GDP年增率持續上修，在基本面與資金面多重利好因素加持，帶動市場上修台股評價。

