00923將於2月26日除息 預估年化配息率逾11%、今日爆大量

群益台ESG低碳50（00923）將於2月26日除息，高配息率吸引投資人搶進，2月23日單日成交張數高達5.4萬張，為前一日的兩倍多，也是兩年半以來新高。00923每股預估配發1.71元，以2月23日的收盤價30.79元來計算，預估年化配息率高達11.1%。

台股馬年開紅盤收紅，為金馬年帶來好兆頭。隨著台股攻高，市值型ETF交易熱度持續升溫，市場也關注配息表現。觀察規模前十大的市值型ETF最近一次配息情形，以00923、國泰台灣領袖50（00922）、永豐台灣ESG（00888）三檔ETF預估年化配息率最佳。00922及00888的預估年化配息率都超過8%。

市場法人分析，市值型ETF最大優勢在於能隨大盤同步成長，並能分散風險、穩步累積資產。若市值型ETF還有優異配息水準，整體報酬表現將如虎添翼，讓投資人兼顧資產成長與穩健收益。

00923經理人邱郁茹指出，AI投資持續擴大，上游零件材料需求強勁且供不應求，目前AI供應鏈訂單能見度更已延伸至2027年，預期今年台股企業獲利年增率上看兩成，且有逐季調高的機會。

邱郁茹指出，從股市表現來看，過去十年台股在第1季報酬率達4.1%，表現優於其他亞股。市場對AI成長前景保持信心，外資有回補台股的空間，搭配強勁的內資動能，台股漲勢料將延續。後續可關注經濟數據變化、科技巨頭的最新財報與展望，並觀察籌碼變化，以擇優布局。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台灣科技企業為全球AI產業關鍵供應商，面對AI外溢效應發酵，台廠具有結構性受惠優勢，供應鏈獲利增長可期。想要全面參與台股AI多頭商機的投資人，短線單押個股風險較大，可優先選擇高科技占比、高 AI龍頭持股的市值型ETF，以掌握AI帶來的題材輪漲機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。