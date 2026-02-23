國泰永續高股息ETF敲定本季配息0.42元 2月26日除息

金馬年台股新春開紅盤，今天集中市場收盤指數再創歷史新高，熱門ETF國泰永續高股息（00878）今天發出收益分配公告，敲定將於2月26日除息，每受益權單位配發新台幣0.42元，較前2季的0.4元調升。

根據集保結算所的資料，00878最新受益人數約160.88萬人，僅次於元大台灣50（0050）的226.78萬人，為受益人數第2多的台股ETF。同時00878最新資產規模4715億元，也名列台股ETF規模排行榜第3大，僅次於0050和元大高股息（0056），除息動態備受投資人關注。

00878採取季配息，此次配息0.42元，對照今天收盤股價23.65元，年化殖利率約7.1%。

國泰永續高股息在2024年第3季和第4季皆配息0.55元，2025年第1季配息0.5元、第2季0.47元，第3和第4季皆配息0.4元。

