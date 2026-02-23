不只買大還要會成長…009803報酬指數輾壓大盤！5大因子找出隱形冠軍

玉山投信在節目《預約投資大小事》中，邀請保德信市值動能50 ETF（009803）基金經理人楊立楷（Kyle）分享馬年台股展望，並深入說明009803的選股邏輯與策略優勢。

節目中指出，台股近三年表現亮眼，2023年至2025年單年度漲幅皆超過20%，在AI帶動下，台股市值去年底正式超越法國，成為全球第七大市場，目前市值達3.42兆美元，上市公司總市值突破新台幣100兆元。楊立楷表示，在AI需求持續擴大、台灣內需穩定與出口動能支撐下，馬年台股仍具成長基礎，而009803正是布局此趨勢的核心工具。

楊立楷指出，009803的設計理念並非僅追蹤市值，而是透過「市值＋動能＋成長」的多因子架構，篩選具未來成長潛力的企業。009803採五大篩選因子，包括：

品質、價值、市值、動能與成長

其中成長因子更納入前瞻性獲利成長預期，結合市值規模與股價動能，並搭配財務效率與投資價值等指標，力求選出不僅規模大、同時具備持續成長能力的公司。

他強調，在AI帶動下，半導體產業週期可能由過去兩至三年拉長至五至六年，甚至更久。009803透過因子模型，不僅布局「護國群山」相關供應鏈，也涵蓋受惠擴廠的設備廠、重電龍頭，以及BPU主力供應商等。即使部分公司市值未必最大，但在產業成長題材與財務體質上具優勢，也成為009803組合中的「隱形冠軍」。

楊立楷也說明，009803具備明確的換股策略，每年兩次調整：

12月換股時側重動能因子，以參與年底與第一季行情 6月換股則偏重合理本益比與優質配息公司，對應除息旺季

去年底13進13出的換股中，多數新納入成分股為AI相關供應鏈公司，也參與了今年新春行情。

從長期績效觀察，自2010年5月底至2025年底，台股累計漲幅約570%，同期「台灣市值動能50報酬指數」漲幅達1170%，約為大盤的兩倍。

節目指出，這也呼應009803所強調的核心精神，即投資在「會成長的公司」，不僅掌握市值龍頭，也同步布局具潛力的產業隱形冠軍。

009803以市值為基礎、動能與成長為強化，透過多因子模型與換股機制，協助投資人參與台股結構性成長機會，在AI驅動與產業質變的趨勢下，成為馬年布局台股的重要工具之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。