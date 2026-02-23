0056與台積電（2330）定期定額買進…真星華：迎接三月00919與00878配息

買進500股元大高股息（0056）+5股台積電（2330）

春節假期顧著吃吃喝喝、追劇、打電動，一周沒有打開股市APP，幾乎忽略股市這件事，今天差點忘記買股票

春節假期九天，相當於奈米級退休的日子結束了。中間不時想到再過幾天就要收假上班，突然有一種時間壓力，剩下的幾天假期要抓緊時間好好的玩耍。雖然還是吃吃喝喝、追劇、打電動，但感覺就是爽啊。

將來第二人生地圖破關以後，第三人生地圖應該就沒有上述時間壓力，也沒有收假前一日晚上捨不得睡覺，好似一躺床上假期就提早結束的那種感覺，每天都可以早睡早起。對，上班日想賴床，假日卻想早起，很怪吧。

今天買完股票，二月功課收工；下周是三月，準備迎接群益台灣精選高息（00919）除息與國泰永續高股息（00878）配息。

連假期間，美國關稅政策有重大變化，概略是美國最高法院判裁定去年的關稅違法，川普又另找法條要收15%，為期150天等等諸多消息，似乎新一輪的關稅政策即將來臨，為2026年股市投入新變數。

不過有去年的經驗，相信大家多少有點免疫，我猜測不至於發生類似去年4月那樣大幅度的劇烈波動。後續走勢有待觀察，但是完全不影響我的存股馬拉松之定期定額，依舊按照每周買的原則跑下去。

◎感謝 真星華的隨興小窩 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。