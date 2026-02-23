快訊

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕 飯店群聚吸毒現行犯

0056與台積電（2330）定期定額買進…真星華：迎接三月00919與00878配息

聯合新聞網／ 真星華的隨興小窩
結束9天春節奈米級退休，無懼美國關稅政策變數，真星華持續堅守存股馬拉松紀律，買進500股0056與5股台積電。記者余承翰／攝影
結束9天春節奈米級退休，無懼美國關稅政策變數，真星華持續堅守存股馬拉松紀律，買進500股0056與5股台積電。記者余承翰／攝影

買進500股元大高股息（0056）+5股台積電（2330）

春節假期顧著吃吃喝喝、追劇、打電動，一周沒有打開股市APP，幾乎忽略股市這件事，今天差點忘記買股票

春節假期九天，相當於奈米級退休的日子結束了。中間不時想到再過幾天就要收假上班，突然有一種時間壓力，剩下的幾天假期要抓緊時間好好的玩耍。雖然還是吃吃喝喝、追劇、打電動，但感覺就是爽啊。

將來第二人生地圖破關以後，第三人生地圖應該就沒有上述時間壓力，也沒有收假前一日晚上捨不得睡覺，好似一躺床上假期就提早結束的那種感覺，每天都可以早睡早起。對，上班日想賴床，假日卻想早起，很怪吧。

今天買完股票，二月功課收工；下周是三月，準備迎接群益台灣精選高息（00919）除息與國泰永續高股息（00878）配息。

連假期間，美國關稅政策有重大變化，概略是美國最高法院判裁定去年的關稅違法，川普又另找法條要收15%，為期150天等等諸多消息，似乎新一輪的關稅政策即將來臨，為2026年股市投入新變數。

不過有去年的經驗，相信大家多少有點免疫，我猜測不至於發生類似去年4月那樣大幅度的劇烈波動。後續走勢有待觀察，但是完全不影響我的存股馬拉松之定期定額，依舊按照每周買的原則跑下去。

◎感謝 真星華的隨興小窩 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息 2330台積電

延伸閱讀

不是加強版的不配息0050！清流君解與009816核心差異：台積電上限與動能加碼

0050的強勁對手不同在哪裡？009816用「獲利>0」篩出真龍頭

買700張彰銀（2801）等過年後飆漲？陳重銘「非算命的」…揭長抱降成本策略

靠0050與0056存出底氣！施昇輝：我決定要開始認真考慮買台積電了

相關新聞

0056與台積電（2330）定期定額買進…真星華：迎接三月00919與00878配息

買進500股元大高股息（0056）+5股台積電（2330） 春節假期顧著吃吃喝喝、追劇、打電動，一周沒有打開股市APP，幾乎忽略股市這件事，今天差點忘記買股票 春節假期九天，相當於奈米級退

00891於26日除息！專家看好重倉台積、聯發科：TPU純度最高、今年迎利多

農曆春節假期結束，許多民荷包滿滿，正思索如何將手中的壓歲錢及年終獎金發揮最大效益。與其將紅包錢放在銀行定存，不如瞄準全球最火熱的AI算力商機。法人表示，隨著資料中心業者為降低成本轉向自研ASIC AI晶片，Google TPU需求正迎來大爆發，台股半導體ETF可望受惠，其中被視為「TPU純度最高」的中信關鍵半導體（00891）近期迎來除息，年化配息率逾12%，有望成為金馬年紅包理財的超強放大器。 AI浪潮持續席捲全球，Google在推出Gemini 3.1模型後，已成為AI領頭羊，其TPU成為最具規模與兼具成長性的ASIC AI晶片。根據預估，2026年 Google TPU出貨量將強勢成長42%。摩根大通進一步上修2027年TPU出貨至600萬顆，2028年更上看700萬顆。

從萬八觀望到三萬點！親戚滿口投資理論卻0執行…存股方程式靠執行力無腦買ETF

過年期間和久違的親戚鄰居閒聊，也許都是四十幾歲的中年大叔，話題最後總會轉到人生觀與投資觀。 一位年長版主3歲、從事金融業的老家鄰居，生性灑脫，非常享受當下，認為花掉的錢才是財產，存摺裡的數字只是

00713「終於」創下歷史新高！股添樂：寧抱科技股哭也不抱00713憂鬱

馬年第一個交易日，元大台灣高息低波（00713）創下歷史新高了。 雖然這根紅K棒看上去又粗又大，還泛著紅光，一眼看上去好像漲了10%以上。不過實際上，也就漲2%左右。 但是像00713這種標榜低波

金馬年紅包放大術 這檔半導體ETF跟著熱門題材賺、年化配息衝12%

農曆春節假期結束，許多民荷包滿滿，正思索如何將手中的壓歲錢及年終獎金發揮最大效益。與其將紅包錢放在銀行定存，不如瞄準全球...

配息花掉爽一下代價多大？0050長抱回測…清流君：少賺564萬比本金還多5倍

元大台灣50（0050），2009-2025年，一開始丟100萬。 我只改一個設定：股息配出來，是花掉，還是再投入。 股息花掉：100萬→約717萬（年化 12.3%） 股息再投入：100萬

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。