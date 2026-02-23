快訊

從萬八觀望到三萬點！親戚滿口投資理論卻0執行…存股方程式靠執行力無腦買ETF

聯合新聞網／ 存股方程式
過年與熱衷短線享樂的鄰居及滿口理論卻不進場的親戚對談，深刻體悟投資理財是一場紀律長跑，靠著無腦定期投入市值型ETF的強大執行力，才是累積資產與獲取安全感的踏實之道。記者余承翰／攝影
過年期間和久違的親戚鄰居閒聊，也許都是四十幾歲的中年大叔，話題最後總會轉到人生觀與投資觀。

一位年長版主3歲、從事金融業的老家鄰居，生性灑脫，非常享受當下，認為花掉的錢才是財產，存摺裡的數字只是一堆沒有意義的亂碼。和鄰居聊天，總是聽他提起許多吃喝玩樂的歡樂事；版主不是很喜歡往外跑，非常佩服有人可以如此精力旺盛的往外跑。關於投資，鄰居以炒短線價差為主，只要有賺錢一定獲利了結，然後全部花掉；賺得少就吃頓大餐、賺的多就出國旅行。這麼灑脫的人生觀與投資觀，很是佩服，版主完全沒辦法這麼不羈，戶頭沒有資產存款會感到很沒安全感。也許版主活的太拘謹了，該學著灑脫一點。

一位同樣年長版主3歲、從事公教的親戚，每次回雲林碰面多少都會聊到投資。親戚對投資很有想法，各種理論說的頭頭是道，對於版主每個月無腦投入市值型ETF的做法感到有點不屑。但親戚最大的問題在於「執行力」，親戚從大盤約一萬八千點觀望到現在已經突破三萬點，這麼多年過去了，親戚的持股沒增加多少，還在等待大筆資金的入場時機以驗證自己的理論。

版主是財經外行，不懂那些艱澀的理論，只知道安分的每月每週進場買一些ETF，這麼多年來，報酬率非常滿意。如果只想單純投資市值型ETF，其實也沒必要懂那麼多理論，「執行力」才是最重要的。回首這10幾年的存股投資歷程，版主慶幸自己是個財經外行、慶幸自己不懂那麼多；如果版主自認高明，或許會在股市裡拚進拚出，說不定現在的資產會嚴重縮水。因為不懂，所以認份存股；因為不懂，資產反而穩健成長。

這兩位截然不同的鄰居與親戚，像是天秤的兩端：一端是追求極致體感的享樂主義，另一端是陷於理論邏輯泥淖的理想主義。而版主則是在這兩者之間，選擇了一條看似最無聊、卻最踏實的折衷之路。

這場過年聚會讓版主體認到，投資理財從來不是一場學問的博弈，而是一場心理素質與紀律的長跑。與其在短線中耗盡精力追求浮雲般的獲利，或是為了等待「完美的入場點」而虛耗光陰，版主更寧願當個守拙的傻子。看著市值穩健增長的股票資產，這才是版主在這個充滿變數的世界裡，最堅實的安全感。

◎感謝 存股方程式 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 ETF 大盤 報酬率 資產

