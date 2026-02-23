金馬年紅包放大術 這檔半導體ETF跟著熱門題材賺、年化配息衝12%

農曆春節假期結束，許多民荷包滿滿，正思索如何將手中的壓歲錢及年終獎金發揮最大效益。與其將紅包錢放在銀行定存，不如瞄準全球最火熱的AI算力商機。法人表示，隨著資料中心業者為降低成本轉向自研ASIC AI晶片，Google TPU需求正迎來大爆發，台股半導體ETF可望受惠，其中被視為「TPU純度最高」的中信關鍵半導體ETF（00891）近期迎來除息，年化配息率逾12%，有望成為金馬年紅包理財的超強放大器。

AI浪潮持續席捲全球，Google在推出Gemini 3.1模型後，已成為AI領頭羊，其TPU成為最具規模與兼具成長性的ASIC AI晶片。根據預估，2026年 Google TPU出貨量將強勢成長42%。摩根大通進一步上修2027年TPU出貨至600萬顆，2028年更上看700萬顆。

而在這波TPU出貨爆發浪潮，台積電不僅領先先進製程，更掌握關鍵的CoWoS封裝產能，是高階AI晶片投片的絕對首選。至於聯發科也可望迎來二次成長，外資預估，聯發科於2026年打入TPU v7供應鏈，未來在TPU v8的份額更預計衝上40%至50%，帶動營運結構產生質變。此外，隨著AI晶片型號數與出貨量同增，測試時長與規格雙雙提升，日月光、京元電子等封測廠業績也備受期待。

對於想用紅包錢參與AI行情的投資人來說，如何選對標的是關鍵。在眾多半導體ETF中，00891堪稱這波TPU浪潮的最大贏家。根據資料顯示，00891針對TPU相關題材的總占比高達74.8%，位居同類ETF之冠。

00891經理人張圭慧表示，00891重倉持有台積電與聯發科這兩大TPU供應鏈雙雄，且雙雄合計占比在類別中最高，投資人無需煩惱如何挑選單一個股，就能直接反映TPU需求翻倍與台廠份額提升的投資紅利。

根據中國信託投信官網配息公告顯示，00891每單位擬配發0.75元，以23日盤中價格約24.9元計算，預估年化配息率逾12%。00891將於2月26日除息，想參與除息的投資人，須於2月25日前買進並持有，配息發放日為3月25日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。