00713「終於」創下歷史新高！股添樂：寧抱科技股哭也不抱00713憂鬱

馬年第一個交易日，元大台灣高息低波（00713）創下歷史新高了。

雖然這根紅K棒看上去又粗又大，還泛著紅光，一眼看上去好像漲了10%以上。不過實際上，也就漲2%左右。

但是像00713這種標榜低波動的ETF，漲個2%其實就很了不起了。

過去一年，00713累積振幅只有17%，這個數字有多低？同時間裡元大台灣50（0050）接近90%，就算放在一票高股息ETF裡面，00713也是最低的。

不過振幅低，不代表不會漲。例如同樣是長期上漲，高振幅與低振幅的股票，差別就在於前者每天上下跳動會比較劇烈，後者則是相對平穩。

00713過去一年績效明顯輸給持有一籃子科技股的ETF，因為它的主要持股是金融、傳產、電信等類股。

看起來就是因為沒有AI所以不漲，但這些族群真的跟AI無關嗎？其實只是不容易聯想而已，或者說第一時間沒人會看這些產業。

以金融股為例，企業發展AI，少的了金融支持嗎？

以電信股為例，未來進到邊緣運算 Edge AI，少的了電信三雄的基地台建設、支持AI所需的高速資料傳輸嗎？

以傳產股為例，當AI未來應用在物流自動化，顯著降低人力成本，統一能不受惠嗎？股市跌了，你能不吃愛珍食嗎？(誤

總之，00713目前持有的股票確實不是第一線受惠AI的產業，低波動的特性放在大多頭時期也容易被忽視；不過一旦市場氣氛反轉，這類低波動的標的是能有效幫助整體資產波動性降低的。

但是我知道，多頭時期講這個沒人想聽，股民寧可抱著科技股哭泣，也不願抱著00713憂鬱。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。