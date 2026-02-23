快訊

配息花掉爽一下代價多大？0050長抱回測…清流君：少賺564萬比本金還多5倍

聯合新聞網／ 清流君
透過0050回測數據揭示複利威力，若將100萬本金的股息持續再投入，長期資產可達約1281萬元，比把配息花掉多出高達564萬元的驚人差距。記者余承翰／攝影
透過0050回測數據揭示複利威力，若將100萬本金的股息持續再投入，長期資產可達約1281萬元，比把配息花掉多出高達564萬元的驚人差距。記者余承翰／攝影

元大台灣50（0050），2009-2025年，一開始丟100萬。

我只改一個設定：股息配出來，是花掉，還是再投入。

股息花掉：100萬→約717萬（年化 12.3%）

股息再投入：100萬→約1281萬（年化 16.2%）

兩邊最後差564萬

重點來了：

564萬不是「一點點差距」，它是你當初投入本金100萬的5倍多。你等於因為「股息沒有再投入」這個人為選擇，長期下來少了一筆「比本金還大好幾倍」的資產

所以拜託別再把配息當「領到就是賺到」。

配息是你的報酬的一部分，你花掉它，就等於把未來的複利直接砍掉一截。短期看不出來，長期你就會看見：資產規模直接少掉好幾倍。

配息配出來，要嘛再投入；不然你就是在用「爽一下」換「少幾百萬」。

◎感謝 清流君 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 股息 本金 資產 ETF 市值型

00919配息多少才合理？知美試算：3月至少配0.54元起跳才算及格

隨著台股進入2026年多頭行情，高股息投資人最關心的莫過於配息能否重回巔峰。財經YouTuber知美近日發布影片指出，觀察全台人氣最高的三檔高股息ETF，2025年殖利率表現仍相當驚人，其中群益台灣精選高息（00919）以11.15%奪冠，元大高股息（0056）則以11.01%緊追在後。 知美直言，即便過去一年市場充滿「高股息無法維持高息」的質疑，但回頭看結果，11%的殖利率依然是銀行定存難以望其項背的表現。

0056、00919、00878全面噴漲！他資產破400萬元曝下一步：當然繼續買

帳面突破400萬元市值 台積電（2330）上漲至1930元 高股息直接漲翻天 各位！自己帳面突破400萬元；各位！自己帳面突破400萬元；各位！自己帳面突破400萬元 自己當然繼續買進

金馬年紅包放大術 這檔半導體ETF跟著熱門題材賺、年化配息衝12%

農曆春節假期結束，許多民荷包滿滿，正思索如何將手中的壓歲錢及年終獎金發揮最大效益。與其將紅包錢放在銀行定存，不如瞄準全球...

掛牌7天飆出189萬張！009816迎開春紅包行情…不配股息自動滾雪球成焦點

台股在金馬年開春首日迎來強勁的紅包行情，大盤指數在買盤湧入下強勢上攻，盤中大漲500.86點，來到34106.57點的高位，漲幅達1.49%。 在整體市場氣氛熱絡的帶動下，主打將成分股息直接留在

台股開門紅衝破34,000點 00988A以5.33%漲幅奪主動ETF冠軍

台股23日開紅盤，大盤指數開高走高，衝上34,000點，一度衝達34,212.38點，大漲606.67點，創下歷史新高，...

