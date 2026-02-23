配息花掉爽一下代價多大？0050長抱回測…清流君：少賺564萬比本金還多5倍

元大台灣50（0050），2009-2025年，一開始丟100萬。

我只改一個設定：股息配出來，是花掉，還是再投入。

股息花掉：100萬→約717萬（年化 12.3%） 股息再投入：100萬→約1281萬（年化 16.2%） 兩邊最後差564萬。

重點來了：

564萬不是「一點點差距」，它是你當初投入本金100萬的5倍多。你等於因為「股息沒有再投入」這個人為選擇，長期下來少了一筆「比本金還大好幾倍」的資產。

所以拜託別再把配息當「領到就是賺到」。

配息是你的報酬的一部分，你花掉它，就等於把未來的複利直接砍掉一截。短期看不出來，長期你就會看見：資產規模直接少掉好幾倍。

配息配出來，要嘛再投入；不然你就是在用「爽一下」換「少幾百萬」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。