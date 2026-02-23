00919配息多少才合理？知美試算：3月至少配0.54元起跳才算及格

隨著台股進入2026年多頭行情，高股息投資人最關心的莫過於配息能否重回巔峰。財經YouTuber知美近日發布影片指出，觀察全台人氣最高的三檔高股息ETF，2025年殖利率表現仍相當驚人，其中群益台灣精選高息（00919）以11.15%奪冠，元大高股息（0056）則以11.01%緊追在後。

知美直言，即便過去一年市場充滿「高股息無法維持高息」的質疑，但回頭看結果，11%的殖利率依然是銀行定存難以望其項背的表現。

配息縮水並非末日：00919降息後仍是殖利率王

知美分析，去年人氣ETF普遍經歷過配息調降，0056縮水約19.07%，00878則兩度調降、幅度達20%。而00919雖然配息下修0.18元，縮水幅度高達25% 居冠，但其年度殖利率竟仍維持在三檔之首。

知美強調，投資人無需過度恐慌，因為配息本來就取決於企業獲利，且0.18元的下修僅是回到2023年的配息水準，並非突破新低。

針對即將到來的3月配息，知美提出了兩大合理觀察指標：若投資人期望「不再續降」，則配息至少要0.54元起跳才算及格；若希望能「恢復去年平均水準」，則至少要看到0.63元。

如何預判續航力？官網「淨值組成」是核心

知美教導投資人如何直觀判斷ETF的配息能力，關鍵就在官網的「淨值組成」數據。以00919為例，目前收益平準金約0.43元，資本損益平準金則有8.41元。知美估算，若資本損益平準金皆能實現，理論上具備維持16季以上配息的能力；而00878甚至有機會維持20季。

退休族新思維：股債配置與現金流規劃

對於依賴配息生活的退休族，知美提醒「高股息無法天天過年」。

由於台股目前處於台積電「一個人的武林」，高股息ETF較難完全參與市值型的噴發行情。他建議，年長者或追求極度穩定現金流的人，應考慮增加債券ETF的比例，利用「股債配置」來平衡市場波動帶來的貼息風險。

最後，知美分享個人經驗，建議投資新手不必急於一次投入。

影響複利最重要的三個因素是本金、時間與報酬率，但在開始前，先花兩年認真工作累積本金，並以小額資金嘗試不同策略（如市值型、高股息、債券型），找到「抱得住」的商品，才是參與未來數十年複利行情的關鍵。

◎感謝 知美Jimmy 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。