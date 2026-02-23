快訊

拚上科學班好嗎？資深導師：未被榨乾的孩子才跑得遠

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

00919配息多少才合理？知美試算：3月至少配0.54元起跳才算及格

聯合新聞網／ 知美Jimmy
知美分析00919需要配息多少才算達到及格線。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
知美分析00919需要配息多少才算達到及格線。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

隨著台股進入2026年多頭行情，高股息投資人最關心的莫過於配息能否重回巔峰。財經YouTuber知美近日發布影片指出，觀察全台人氣最高的三檔高股息ETF，2025年殖利率表現仍相當驚人，其中群益台灣精選高息（00919）以11.15%奪冠，元大高股息（0056）則以11.01%緊追在後。

知美直言，即便過去一年市場充滿「高股息無法維持高息」的質疑，但回頭看結果，11%的殖利率依然是銀行定存難以望其項背的表現。

配息縮水並非末日：00919降息後仍是殖利率王

知美分析，去年人氣ETF普遍經歷過配息調降，0056縮水約19.07%，00878則兩度調降、幅度達20%。而00919雖然配息下修0.18元，縮水幅度高達25% 居冠，但其年度殖利率竟仍維持在三檔之首。

知美強調，投資人無需過度恐慌，因為配息本來就取決於企業獲利，且0.18元的下修僅是回到2023年的配息水準，並非突破新低。

針對即將到來的3月配息，知美提出了兩大合理觀察指標：若投資人期望「不再續降」，則配息至少要0.54元起跳才算及格；若希望能「恢復去年平均水準」，則至少要看到0.63元。

如何預判續航力？官網「淨值組成」是核心

知美教導投資人如何直觀判斷ETF的配息能力，關鍵就在官網的「淨值組成」數據。以00919為例，目前收益平準金約0.43元，資本損益平準金則有8.41元。知美估算，若資本損益平準金皆能實現，理論上具備維持16季以上配息的能力；而00878甚至有機會維持20季。

退休族新思維：股債配置與現金流規劃

對於依賴配息生活的退休族，知美提醒「高股息無法天天過年」。

由於台股目前處於台積電「一個人的武林」，高股息ETF較難完全參與市值型的噴發行情。他建議，年長者或追求極度穩定現金流的人，應考慮增加債券ETF的比例，利用「股債配置」來平衡市場波動帶來的貼息風險。

最後，知美分享個人經驗，建議投資新手不必急於一次投入。

影響複利最重要的三個因素是本金、時間與報酬率，但在開始前，先花兩年認真工作累積本金，並以小額資金嘗試不同策略（如市值型、高股息、債券型），找到「抱得住」的商品，才是參與未來數十年複利行情的關鍵。

◎感謝 知美Jimmy 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息 0056元大高股息

知美Jimmy

追蹤

相關新聞

00919配息多少才合理？知美試算：3月至少配0.54元起跳才算及格

隨著台股進入2026年多頭行情，高股息投資人最關心的莫過於配息能否重回巔峰。財經YouTuber知美近日發布影片指出，觀察全台人氣最高的三檔高股息ETF，2025年殖利率表現仍相當驚人，其中群益台灣精選高息（00919）以11.15%奪冠，元大高股息（0056）則以11.01%緊追在後。 知美直言，即便過去一年市場充滿「高股息無法維持高息」的質疑，但回頭看結果，11%的殖利率依然是銀行定存難以望其項背的表現。

0056、00919、00878全面噴漲！他資產破400萬元曝下一步：當然繼續買

帳面突破400萬元市值 台積電（2330）上漲至1930元 高股息直接漲翻天 各位！自己帳面突破400萬元；各位！自己帳面突破400萬元；各位！自己帳面突破400萬元 自己當然繼續買進

掛牌7天飆出189萬張！009816迎開春紅包行情…不配股息自動滾雪球成焦點

台股在金馬年開春首日迎來強勁的紅包行情，大盤指數在買盤湧入下強勢上攻，盤中大漲500.86點，來到34106.57點的高位，漲幅達1.49%。 在整體市場氣氛熱絡的帶動下，主打將成分股息直接留在

00934、0056、00701配息足！杉本「不必看短期股價高低」：存的是未來安心

杉本依據2026今年高股息ETF的表現狀況，整理了績效成果由高到低排列，包含代碼、名稱、市價與近四季配發情形。 從排名可以看出，中信成長高股息（00934）目前位居前段，其次是元大高股息（0056）與國泰股利精選30（00701）。

台股開門紅衝破34,000點 00988A以5.33%漲幅奪主動ETF冠軍

台股23日開紅盤，大盤指數開高走高，衝上34,000點，一度衝達34,212.38點，大漲606.67點，創下歷史新高，...

009816趁封關前用股息加碼30張！杉本：累積45張成本價為10.74元

台股封關當天，杉本當天剛好再次研究凱基台灣TOP 50（009816）... 009816投資台灣前50大績優企業，這檔ETF特別之處在於採「不配息」的設計，也就是不把成分股的股息發給投資人；而

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。