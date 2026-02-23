聽新聞
0056、00919、00878全面噴漲！他資產破400萬元曝下一步：當然繼續買
帳面突破400萬元市值
台積電（2330）上漲至1930元
高股息直接漲翻天
各位！自己帳面突破400萬元；各位！自己帳面突破400萬元；各位！自己帳面突破400萬元
自己當然繼續買進啊，不然還能怎麼辦？恭喜持股的大家！
恭喜台股大盤如願開紅盤...台積電繼續漲。
元大高股息（0056）快要40元了
群益台灣精選高息（00919）突破24元
國泰永續高股息（00878）也快接近24元了
恭喜持股的大家，今天繼續買爆台股，定期定額幫我買了兩萬元的台積電，但真的好貴。
