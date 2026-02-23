掛牌7天飆出189萬張！009816迎開春紅包行情…不配股息自動滾雪球成焦點

台股在金馬年開春首日迎來強勁的紅包行情，大盤指數在買盤湧入下強勢上攻，盤中大漲500.86點，來到34106.57點的高位，漲幅達1.49%。

在整體市場氣氛熱絡的帶動下，主打將成分股息直接留在基金內滾動放大、素有不配息版0050稱號的凱基台灣TOP50（009816）成盤面吸金焦點，開盤短短不到兩小時便爆出驚人成交量，展現強大的人氣聚集效應。

觀察今日盤中交易狀況，009816早盤以11.04元強勢開出後，最高價位一度上探至11.06元。截至上午10點47分左右，市價來到10.99元，漲幅維持在1.38%的穩健水準。

值得注意的是，該檔ETF在早盤的成交數量已經迅速累積高達449280張，交投熱絡程度不僅名列前茅，更直接印證了投資人對其後市發展的熱烈期待。

回顧009816自2月3日正式上市以來的交易紀錄，首日便締造36萬張的佳績，隨後在2月4日至封關前的2月11日期間，每日也都有14萬至39萬張不等的龐大交易動能。累計上市頭七個交易日的總成交量已順利衝破189萬張大關，無疑是近期ETF市場中交投最火熱的標的之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。