台股開門紅衝破34,000點 00988A以5.33%漲幅奪主動ETF冠軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股23日開紅盤，大盤指數開高走高。圖／AI生成
台股23日開紅盤，大盤指數開高走高。圖／AI生成

台股23日開紅盤，大盤指數開高走高，衝上34,000點，一度衝達34,212.38點，大漲606.67點，創下歷史新高，市場買氣熱絡；法人表示，台股馬年強勢開局受惠於春節期間美股科技股全面反彈，資金持續湧入，推升加權指數走揚；ETF市場中，海外股票型ETF領漲，主動式ETF表現尤為突出，主動統一全球創新ETF（00988A）衝達12.65元，創掛牌新高，漲幅5.41%奪主動ETF漲幅冠軍。

根據三竹早盤數據顯示，23日主動式ETF中由主動海外ETF領漲，00988A漲幅為主動式ETF最閃亮的明星，其餘還有主動元大AI新經濟（00990A）、主動復華未來50（00991A）、主動台新優勢成長（00987A）及主動安聯台灣高息（00984A）也是漲幅領先的主動式ETF。

00988A經理人陳意婷指出，2026年策略上持續看好三大投資主軸：AI供應鏈、能源基建及國防航太，相關類股年初至今表現已優於S&P500。隨地緣政治風險升溫，主權之爭加劇，將持續加碼關鍵資源與國防類股，核心持股聚焦缺料、規格升級及擴大應用，兼具三者之議價能力最強，如：記憶體、光通訊等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

