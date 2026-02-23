00934、0056、00701配息足！杉本「不必看短期股價高低」：存的是未來安心

快訊

杉本依據2026今年高股息ETF的表現狀況，整理了績效成果由高到低排列，包含代碼、名稱、市價與近四季配發情形。

從排名可以看出，中信成長高股息（00934）目前位居前段，其次是元大高股息（0056）與國泰股利精選30（00701）。

整體來看，榜單中的產品多著重穩定配息與股利品質，適合希望兼顧現金流與資產累積的投資人參考。

「賺了股息卻賠了價差」常被拿來評論高股息ETF，但我們也需知道，其實也有蠻多投資人需要這樣的產品。

首先，配息本來就是企業盈餘的一種分配方式，價格的波動則反映市場情緒與景氣循環，兩者不該被切割成單一成敗的標準。

許多投資人選擇高股息，是看重現金流的穩定性與持有期間的心理安定，而非只追求短期價格高低。

再者，價格下跌未必代表策略失效，反而可能是市場重新評價的過程，長期持有者能透過持續累積單位數量、降低平均成本。

高股息ETF將市場中成熟穩健的企業收集起來，如同把一顆顆沉穩的石子放進口袋，走得不急，卻走得長遠。

不追高、不猜點，只相信時間與紀律，存的是股票，也是未來的安心。

雖然杉本走得慢，但是不會輕言放棄，我們一起加油吧。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

