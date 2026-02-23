快訊

009816趁封關前用股息加碼30張！杉本：累積45張成本價為10.74元

杉本分享趁封關前低檔加碼不配息市值型ETF009816至45張，看好台灣半導體優勢並期盼透過時間紀律滾出長線資本成長。圖／本報資料照片
台股封關當天，杉本當天剛好再次研究凱基台灣TOP 50（009816）...

009816投資台灣前50大績優企業，這檔ETF特別之處在於採「不配息」的設計，也就是不把成分股的股息發給投資人；而是直接把股息留在基金裡再投入到成分股中，讓資金自動在市場裡滾動放大。

市值型ETF不配息有兩個特點：

1.適合長期資金規劃

2.適合為子女規劃成長基金

前些日子2月5日至2月6日，下跌了不少百分點，之前杉本就有布局市值型ETF，但是買建立的倉存不多。

而杉本的股息還有一些餘額，趁此次封關前再購入009816*30張，成本價為10.74元，目前累積45張009816。

科技的高速發展帶動台股市值飛躍式成長，台灣最厲害的半導體技術獨步全球，放眼5至10年依然會在高峰上。

如果在生活上的現金流都有穩定了，有一筆長期不動的資金，就蠻適合購入市值型ETF實現資本成長。

市值型ETF像一位耐心的園丁，將資金種在台灣最扎實的50棵大樹下；任四季風雨洗禮，不急於收割，而是等待樹木在晨光裡一寸寸生長。

不追高、不猜點，只相信時間與紀律。

存的是股票，也是未來的安心，雖然杉本走得慢，但是不會輕言放棄，一起加油吧！

◎感謝 杉本來了 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 ETF 市值型 成分股 半導體

