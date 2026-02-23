快訊

不是加強版的不配息0050！清流君解與009816核心差異：台積電上限與動能加碼

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
清流君深度比較009816與0050，指出扣除摩擦成本後兩者績效其實相當接近，並強調009816的不配息僅為便利性，真正勝負關鍵仍在於台積電權重與動能加碼策略。中央社
清流君深度比較009816與0050，指出扣除摩擦成本後兩者績效其實相當接近，並強調009816的不配息僅為便利性，真正勝負關鍵仍在於台積電權重與動能加碼策略。中央社

清流君在直播中針對元大台灣50（0050）與凱基台灣TOP 50（009816）做比較時，先把焦點放在一個常見迷思：不少影片把「009816指數回測」直接拿去對比「0050真實還原股價」，他直言這樣比法有問題，因為指數回測沒有把ETF實際會發生的費用、周轉與交易摩擦成本算進去，等於把不同基礎的數據放在一起比。

他引述凱基投信公布的回測資料，時間區間為2007年5月31日至2024年11月28日，指數總報酬回測顯示009816為743%。

表示，若用0050的「還原總報酬」來對齊（把股息再投入），他重新跑出0050約為665%，年化報酬率方面，0050約11.63%，009816指數回測約12.22%。不過他強調，這只是「指數回測」對「總報酬概念」的比較，還沒扣除實際成本

一加一減後差距縮小：費用率下降的0050也要算進來

清流君接著用「一加一減」方式把比較拉回同一個起跑點。

他假設009816除了投信公布的固定經理費加保管費每年0.097%外，再加上中等週轉率的摩擦成本每年0.35%，合計約0.447%，用以反映每季調倉可能帶來的買賣價差、交易稅、衝擊成本與追蹤誤差。

他表示，依此估算，009816年化報酬從12.22%扣成本後約變11.72%，總報酬由743%扣到約676.25%。

另一方面，他提到0050近年費用率下降，過去多年約0.4%至0.45%，近一年降到約0.2%至0.25%，他用每年約0.2%的差距做複利回推，認為0050年化可從11.63%拉到約11.85%。

在這樣調整後，他指出兩者變得非常接近，甚至呈現「0050小勝一點」

切下來的權重怎麼分？009816走「動能加碼」

在產品設計差異上，他把009816定位為「不配息的市值型ETF」，但同時提醒它不是純市值型，較偏策略型。

009816的選股範圍與0050同樣鎖定上市普通股的大型股池，流動性條件也相近；獲利門檻是「近四季稅後淨利總和大於0」，但他認為這條件對市值前50大的影響其實很有限，真正拉開差異的是「台積電權重上限」與「被切下來的權重如何分配」。

他描述009816設有單一成分股權重上限30%、前五大合計不超過65%，且台積電上限會被卡在其在大盤的比重附近（他提到約43%至44%），相較之下他說0050台積電權重約在六成以上。

更重要的是，009816切下來的權重不是等比例分給其餘成分股，而是「優先分配給動能表現前20%的成分股」，動能計算方式以「52周新高貼近度」為核心，越接近1代表越貼近52周新高、動能分數越高、越可能被加碼。

009816主打不配息 但這不是策略勝負的核心

談到「009816不配息」這一點，他特別強調不配息比較像是便利性，不應被視為策略優劣的加分項。

他指出，配不配息本質上不改變策略本身，真正會讓0050與009816走出不同報酬曲線的，是「台積電相對強弱」與「動能加碼是否帶來扣成本後的淨超額報酬」

他最後也用0050是否把配息再投入做例子，說明「股息再投入」對長期複利差距很大，但這屬於投資人行為選擇，而不是009816「不配息」本身就必然勝過0050的理由。

◎感謝 清流君 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 0050元大台灣50 不配息 ETF

相關新聞

00934、0056、00701配息足！杉本「不必看短期股價高低」：存的是未來安心

杉本依據2026今年高股息ETF的表現狀況，整理了績效成果由高到低排列，包含代碼、名稱、市價與近四季配發情形。 從排名可以看出，中信成長高股息（00934）目前位居前段，其次是元大高股息（0056）與國泰股利精選30（00701）。

009816趁封關前用股息加碼30張！杉本：累積45張成本價為10.74元

台股封關當天，杉本當天剛好再次研究凱基台灣TOP 50（009816）... 009816投資台灣前50大績優企業，這檔ETF特別之處在於採「不配息」的設計，也就是不把成分股的股息發給投資人；而

不是加強版的不配息0050！清流君解與009816核心差異：台積電上限與動能加碼

清流君在直播中針對元大台灣50（0050）與凱基台灣TOP 50（009816）做比較時，先把焦點放在一個常見迷思：不少影片把「009816指數回測」直接拿去對比「0050真實還原股價」，他直言這樣比

股價僅00878一半超親民…00961配息0.06元！10塊超親民小資族無痛入手

台股在農曆年前展現強勁多頭氣勢，以大漲姿態強勢封關，為金馬年開紅盤注入一劑強心針。隨著大盤持續高檔震盪，能夠提供穩定現金流的高股息ETF依然是投資人年後資金配置的重要避風港。 其中主打月月配的F

金馬年多頭續揚 主動式台股ETF聚光

金蛇年台股亮麗封關後，市場關注今日金馬年新春開紅盤的市場表現。根據歷史資料統計，過去十年台股開紅盤機率達八成，法人機構預...

00400A雙重策略 下月開募

國泰投信首檔主動式台股ETF「主動國泰動能高息（00400A）」主打「動能出擊」與「收益防守」雙重策略，透過金牌經理人主...

