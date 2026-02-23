股價僅00878一半超親民…00961配息0.06元！10塊超親民小資族無痛入手

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
00961公布最新預估配息0.06元，憑藉約10元的親民入手價與鎖定ROE大於0的精準選股邏輯，成為小資族年後布局高股息ETF的優質選擇。中央社
台股在農曆年前展現強勁多頭氣勢，以大漲姿態強勢封關，為金馬年開紅盤注入一劑強心針。隨著大盤持續高檔震盪，能夠提供穩定現金流的高股息ETF依然是投資人年後資金配置的重要避風港。

其中主打月月配的FT臺灣永續高息（00961）日前公布最新配息資訊，預估每受益權單位將配發0.06元，若以封關前股價10.08元來計算，持續創造穩定收益的特性使其成為近期存股族關注的焦點

為了讓資金能在盤勢波動中發揮防禦效果，月配息機制有助於投資人平穩心態並打造專屬現金流。據00961公告的配息時程，本次除息日訂於2月26日星期四，想要參與配息的投資人，最後買進日為2月25日星期三，而收益分配發放日則落在3月25日，屆時股息即可順利入帳。

觀察目前台股的高股息ETF版圖，老字號的國泰永續高股息（00878）長年累積了龐大的受益人數與規模，是許多人的核心持股。相較之下00961目前股價僅落在10元附近，大約只有00878的一半；這樣極度親民的價格優勢大幅降低了市場入手門檻，讓資金有限的小資族也能輕鬆透過零股或定期定額方式分批進場，靈活調整自己的資產配置。

除了配息表現，ETF的選股邏輯更是決定長線填息能力與資本利得的關鍵。理財專家指出00961的核心策略在於鎖定ROE大於0的企業，藉此精準篩選出具備獲利成長動能的標的。

回顧過去一年的成分股表現，該檔ETF成功捕捉到群聯、航海王族群以及近期漲勢凌厲的世界先進，為整體基金累積了豐厚的資本利得家底。在年後台股資金重新洗牌之際，這類兼顧股息保護傘與股價爆發力的ETF，將是投資人參與長線行情的優質選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

