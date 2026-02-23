00400A雙重策略 下月開募

快訊

經濟日報／ 高瑜君

國泰投信首檔主動式台股ETF「主動國泰動能高息（00400A）」主打「動能出擊」與「收益防守」雙重策略，透過金牌經理人主動選股，跳脫傳統被動指數的框架，精準鎖定產業強者，預計於3月23至25日熱血募集，每股發行價新台幣10元，小資族也能以萬元入手。

主動國泰動能高息經理人梁恩溢表示，在瞬息萬變的股市戰場中，投資人就如同拳擊手，攻守兼備方有機會立於不敗。在進攻時需具備強勁動能，近年來新科技如AI、5G帶動台股屢創新高，但選股難度日益增加，數據顯示2025年台股大盤報酬率雖達25.7%，但市場中僅有15%的個股能跑贏大盤，而這些領先個股的平均報酬率則高達80.2%。

主動國泰動能高息的核心價值在於「主動選股」，由專業團隊進行「Bottom-up」深度研究，鎖定先進製程、IC設計及散熱等具產業趨勢優勢強者，力求擺脫大盤指數束縛，提升超額報酬潛力，為投資人打造更具爆發力的資本利得機會。

除了強悍進攻，穩健防守更是關鍵。許多投資人心中常有疑問「高息股還能兼顧報酬嗎？」主動國泰動能高息展現高度靈活性，打造股利總額＋殖利率的雙重篩選策略，歷史顯示，高股息金額公司在市場多頭年時如2024年的平均報酬可達53.7%，遠高於單純追求高股息率公司的7.2%，這證明「高息兼顧獲利動能」才是王道，透過經理人靈活操作，依據經濟動向彈性調整，當市場過熱時適時獲利了結，波動大時則增加防禦性類股，確保在不同市場周期中都能在收益與成長間取得最佳平衡。

主動國泰動能高息除了個股買賣，同時也納入選擇權策略的「擇時」操作，由國泰金牌團隊依市場波動靈活運用，具備兩大優勢，第一是在震盪市中透過「掩護性買權」即賣出買權，收取權利金來增強收益、降低波動；其次是能根據盤勢判斷，避免在多頭強攻之際因僵化的策略而錯失資本利得，遇到空頭時，也能以期貨作為避險策略。

綜上所述，主動國泰動能高息除強勁資本利得潛力外，亦搭配「月配息機制」與「收益平準金」，期望為投資人提供更具彈性的現金流安排。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

