快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

00982A息利雙收 投資聚焦

經濟日報／ 張瀞文

年後大家領完年終獎金口袋荷包滿滿，想投資台股又怕高檔震盪，不知從何下手。市場法人建議，主動式台股ETF相對個股分散風險，又能每日因應市況進行持股調整，特別是有不錯配息金額及年化高息率的台股主動式ETF，更是投資人的好選擇。

目前市面上已有三檔主動式台股ETF擁有配息紀錄。其中，無論是從績效表現、配息率或填息實力來看，00982A皆處於領先地位，享有「息利雙收」的出色表現，堪稱為主動式台股ETF配息王。

以最近一次配息公告來看，季配型的00982A每股配0.377元，預估年化配息率高達10.05%，2月26日除息，3月25日股利入帳，想參與除息的投資人最後買進日在2月25日。

ETF理財達人表示，目前大盤面臨高檔震盪，在紅包行情預期下，台股農曆年後量能可望進一步增溫，普遍也有不錯的投資機會。台股中長期表現仍看佳，不過隨著評價面走高，股市波動難免，主動式台股ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險。

此外，理財達人分析，有些主動式台股ETF能靈活因應市況、動態調整投組，且具有高息，既可提供現金股息，又有潛在的價差空間可期，是當前市場變化快速的環境下，可多加善用的投資台股工具。

農曆年前台股大盤急漲一波，亮麗封關。法人認為，台股在農曆春節過後趨於正向發展。

展望台股後市，加權指數目前位於評價區間上緣，雖然AI相關應用仍是主流族群，但選股難度也已提高。

隨著AI應用加速落地，市場普遍認為，相關供應鏈已不再只是單點題材，而是形成長線趨勢。主動式台股ETF積極出棒，看準運算、儲存與半導體等領域，緊扣台灣廠商具備完整產業鏈優勢，迅速擴充資產價值，投資人可多留意相關投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

延伸閱讀

從IEEPA到122條款 美國貿易戰略大轉向 台半導體影響有限

台積電ADR漲2.38% 分析師估美新關稅對台股影響有限

台股開盤收紅應沒啥問題…年前就要你抱緊處理！專家：南韓今年漲幅已37.8％

月薪7.2萬ETF怎麼配？網勸「40歲以下免買高股息」：問就是0050

相關新聞

金馬年多頭續揚 主動式台股ETF聚光

金蛇年台股亮麗封關後，市場關注今日金馬年新春開紅盤的市場表現。根據歷史資料統計，過去十年台股開紅盤機率達八成，法人機構預...

00400A雙重策略 下月開募

國泰投信首檔主動式台股ETF「主動國泰動能高息（00400A）」主打「動能出擊」與「收益防守」雙重策略，透過金牌經理人主...

00982A息利雙收 投資聚焦

年後大家領完年終獎金口袋荷包滿滿，想投資台股又怕高檔震盪，不知從何下手。市場法人建議，主動式台股ETF相對個股分散風險，...

靠0050與0056存出底氣！施昇輝：我決定要開始認真考慮買台積電了

我以前不買台積電（2330），是因為擔心任何個股都有突發利空，所以我只買元大台灣50（0050），就是圖個「安心」。 我也不買正2，因為風險是兩倍，又沒有股息，所以我只買0050，也是圖個「安心」。

掌握 AI 新基建商機 中信009819准募 鎖定算力與電力兩主題

生成式AI熱潮蔓延，市場重心已從傳統的交通、水利等「舊基建」，轉移至以算力為核心的「AI新基建」。中國信託投信瞄準此一趨...

0050的強勁對手不同在哪裡？009816用「獲利>0」篩出真龍頭

傳統的市值型ETF大多僅依據市值規模大小來決定成份股，這雖然能捕捉到市場的大趨勢，卻也可能納入一些雖然規模大、但正處於虧損週期的景氣循環股。009816凱基台灣TOP50為了解決這個痛點，在選股邏輯中

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。