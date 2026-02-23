00982A息利雙收 投資聚焦

年後大家領完年終獎金口袋荷包滿滿，想投資台股又怕高檔震盪，不知從何下手。市場法人建議，主動式台股ETF相對個股分散風險，又能每日因應市況進行持股調整，特別是有不錯配息金額及年化高息率的台股主動式ETF，更是投資人的好選擇。

目前市面上已有三檔主動式台股ETF擁有配息紀錄。其中，無論是從績效表現、配息率或填息實力來看，00982A皆處於領先地位，享有「息利雙收」的出色表現，堪稱為主動式台股ETF配息王。

以最近一次配息公告來看，季配型的00982A每股配0.377元，預估年化配息率高達10.05%，2月26日除息，3月25日股利入帳，想參與除息的投資人最後買進日在2月25日。

ETF理財達人表示，目前大盤面臨高檔震盪，在紅包行情預期下，台股農曆年後量能可望進一步增溫，普遍也有不錯的投資機會。台股中長期表現仍看佳，不過隨著評價面走高，股市波動難免，主動式台股ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險。

此外，理財達人分析，有些主動式台股ETF能靈活因應市況、動態調整投組，且具有高息，既可提供現金股息，又有潛在的價差空間可期，是當前市場變化快速的環境下，可多加善用的投資台股工具。

農曆年前台股大盤急漲一波，亮麗封關。法人認為，台股在農曆春節過後趨於正向發展。

展望台股後市，加權指數目前位於評價區間上緣，雖然AI相關應用仍是主流族群，但選股難度也已提高。

隨著AI應用加速落地，市場普遍認為，相關供應鏈已不再只是單點題材，而是形成長線趨勢。主動式台股ETF積極出棒，看準運算、儲存與半導體等領域，緊扣台灣廠商具備完整產業鏈優勢，迅速擴充資產價值，投資人可多留意相關投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。