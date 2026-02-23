金馬年多頭續揚 主動式台股ETF聚光

金蛇年台股亮麗封關後，市場關注今日金馬年新春開紅盤的市場表現。根據歷史資料統計，過去十年台股開紅盤機率達八成，法人機構預測金馬年台股仍呈多頭行情，隨主動式台股ETF陸續增加，投資報酬也受市場肯定，法人建議投資人可運用主動式台股ETF爭取更高的獲利空間。

台股指數金蛇年勁揚10,080.3點，漲幅高達42.85%；台積電股價則以1,915元封關、飆漲68.7%，最高曾達1,925元，市值逼近50兆元。多數法人機構預估台積電具有超過2,000元實力，加以其他權值股多數為AI概念股也具漲升空間，因此，台股指數有挑戰37,000點或更高的機會。

去（2025）年登場的主動式台股ETF操作績效不錯，獲投資人青睞，主動台股ETF個股占比多數有10%上限的限制，少數放寬個股上限的台股主動ETF，持有台積電占比則有20%水準。其中，持有台積電占比最高的是主動第一金台股優ETF（00994A），持有台積電占比達22.7%；2月以來上漲6.1%，近一個月漲幅則達13.6%，超越大盤及台積電漲幅。

主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，台股短暫休息沈澱後，蛇年封關前由再度由神山領軍，突圍成功，大盤及電子指數再攀高峰，AI產業仍是引領市場成長的重要動力。

由於預期春節假期後的市場資金可望加速回流，為多頭添柴加薪。另外，統計過去十年春節後台股漲多跌少，若無黑天鵝出現，大漲小回格局不變，投資人可利用主動ETF參與年後金馬奔馳行情。

野村臺灣增強50主動式ETF經理人林浩詳指出，AI剛性需求支撐大盤，整體經濟基本面依然穩健。

市場的核心驅動力來自AI需求的結構性爆發，這非短期炒作，而且長期產業典範轉移。

隨著台股位於歷史相對高檔、企業獲利進入篩選期，主動式台股ETF的策略性選股優勢將更加凸顯，結合ETF低門檻、透明、流動性佳的特性，主動ETF已成為想兼顧風險控管與成長潛力的投資人，在新一年格局下不容忽視的新趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。