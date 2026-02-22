快訊

靠0050與0056存出底氣！施昇輝：我決定要開始認真考慮買台積電了

聯合新聞網／ 樂活分享人生
施昇輝過去為求安心只買0050與0056而錯失台積電與正2的漲幅，但也靠著這兩檔打下的穩健底氣。記者曾學仁／攝影
施昇輝過去為求安心只買0050與0056而錯失台積電與正2的漲幅，但也靠著這兩檔打下的穩健底氣。記者曾學仁／攝影

我以前不買台積電（2330），是因為擔心任何個股都有突發利空，所以我只買元大台灣50（0050），就是圖個「安心」。

我也不買正2，因為風險是兩倍，又沒有股息，所以我只買0050，也是圖個「安心」。

我只買0050，當時自以為有「先見之明」，但事後看到台積電和正2漲那麼多，我只能認錯，絕對不會硬說我當初是對的，當然這都成了「後見之明」。

投資要安心，永遠是我的核心理念，買元大高股息（0056）是為了安心，買0050也是為了安心。

既然0050和0056給了我最重要的底氣，所以我決定要開始認真考慮買台積電了。

◎感謝 樂活分享人生 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

