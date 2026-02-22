掌握 AI 新基建商機 中信009819准募 鎖定算力與電力兩主題

生成式AI熱潮蔓延，市場重心已從傳統的交通、水利等「舊基建」，轉移至以算力為核心的「AI新基建」。中國信託投信瞄準此一趨勢，推出「中信美國數據中心及電力ETF」（009819），鎖定「算力」與「電力」兩大主題，強調在科技巨頭傾全力擴大資本支出的AI軍備競賽中，唯有掌握「大腦」與「心臟」，才能在這場基建革命中拔得頭籌。同時結合中信既有的半導體ETF與電池儲能ETF，打造全方位的「AI投資艦隊」，可望為投資人打造AI浪潮下最完整的投資方程式。

中國信託投信表示，若將AI比作人體，數據中心負責複雜的資料處理與運算，扮演著「大腦」的角色；而電力則是支撐所有設施運作的「心臟」，負責提供運算所需的能源，兩者相輔相成，構成AI新基建的主架構。在雲端服務巨頭（CSP）逐年擴大資本支出的背景下，數據中心處於供不應求狀態。由於自建中心曠日廢時，企業紛紛轉向外部租用算力，進而帶動相關題材股價表現大幅領先傳統基建股。

除了算力，中國信託投信指出，「能算、能記」還不夠，還得「能傳」。近期AI使用量大增，但用戶偶爾會遇到「AI幻覺」，也就是算力與傳輸力受限，導致必須降低運算消耗，卻使得搜尋與生成結果不如預期、甚至出現錯誤，凸顯AI基礎建設仍跟不上使用需求。雖然AI正從各面向顛覆舊有生活方式，但便利的背後仍須仰賴龐大的網通基建設施，以突破傳輸高牆。因此，009819納入運算與電力，更涵蓋網通技術，確保投資組合能全方位捕捉AI運行的每一環節。

值得一提的是，AI的「大胃口」正引發一場能源危機。根據統計，單次AI搜尋的耗電量已超越傳統搜尋的20倍，而AI工廠數據中心的耗電量更是傳統中心的30倍以上。美國銀行（BOA）預計，在數據中心與機櫃設計趨向緊湊的驅動下，2030年之前美國電力需求將以17%的速度高速成長。目前從電力周邊設備到核心發電裝置，皆已出現供不應求的警訊。

另外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳亦曾提出「AI產業五層架構論」，明確指出若缺乏能源、晶片及基礎建設如數據中心，後續的AI模型與應用均難以落實，這也是AI基建相關產業得以快速成長的原因。

另一個值得投資人關注的是，相較於股價已處於高檔且散戶持股比例高的「半導體四巨頭」（輝達、台積電、艾司摩爾以及超微半導體），同為AI革命推手的數據中心及電力企業，目前個人戶持股比重仍相對較低，堪稱市場上的「隱形寶藏」。

中國信託投信指出，009819精選營收來自雲端與電力基建的產業龍頭，納入如全球能源設備巨頭奇異維諾瓦（GE Vernova）、網通晶片領頭羊博通（Broadcom）、光通訊新秀邁威爾（Marvell）等潛力群星。隨著009819的推出，搭配現有的半導體系列ETF-中信關鍵半導體（00891）、中信日本半導體（00954）、中信上游半導體（00941）及中信電池及儲能（00902），中國信託投信已組成陣容最強大的「AI投資艦隊」，協助投資人從晶片運算、能源儲存到基建電力，全方位領航AI投資先機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。