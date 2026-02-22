擔心股票部位太高？透過主動式債券ETF 提升資金運用彈性

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

近年股市表現亮眼，許多投資人早已在股市中累積一定部位，但在市場震盪加劇、波動放大的環境下，單一資產過度集中，反而容易加重心理壓力。聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，年終紅包正好提供調整投資結構的契機。將資金投入主動式債券ETF，可望平衡既有的股市曝險，同時透過現金流來提升資金運用彈性。

鍾郁婕指出，紅包理財的關鍵不只是存起來，而是放大這筆資金的效益。2026年市場波動猶存，在通貨膨脹壓力仍在、利率走勢反覆震盪的環境下，建議善用主動式債券ETF靈活選債的優勢，將紅包轉化為長期的現金流。

鍾郁婕說明，相較於被動式債券ETF，主動式債券ETF由專業經理人依利率環境、信用利差與景氣變化等因子動態調整投資組合，並適時調整存續期間與信用比重。在管控波動風險的前提下，尋找相對具吸引力的收益來源，讓債券ETF不只是防守角色，也具備穩健成長的潛力，實現「進可攻、退可守」的目標。

鍾郁婕表示，聯博投信旗下有兩檔主動式債券ETF，分別為主動聯博投等入息（00980D）及主動聯博全球非投（00984D），採月配息機制，都由債券投資團隊主動選債，可橫跨不同天期與信評區間，並涵蓋多元產業配置，以相對靈活且具操作彈性的方式參與收益機會，可作為投資人馬年布局選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

