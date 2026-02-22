快訊

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台股開盤收紅應沒啥問題…年前就要你抱緊處理！專家：南韓今年漲幅已37.8％

「棒球圈找不到像我的人」 趙士強錯失大聯盟歷經多元人生

009816太新剛上市不敢買先觀望？陳重銘破除迷思：ETF並非一家公司

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
針對網友擔憂新上市的009816是否需要觀望，陳重銘指出ETF的核心在於台積電與鴻海等穩健的成分股，而非成立時間。記者陳正興／攝影
針對網友擔憂新上市的009816是否需要觀望，陳重銘指出ETF的核心在於台積電與鴻海等穩健的成分股，而非成立時間。記者陳正興／攝影

財經評論人陳重銘在影音中回應網友提問，有人詢問新上市的凱基台灣TOP 50（009816）是否因為「太新」而需要先觀察一段時間再決定投資。他指出，這類問題經常被問到，但其實關鍵不在ETF成立時間，而在於其持有的成分股

他說明，ETF並不是一家公司。以009816為例，該ETF持有的是台灣市值前50大的企業，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、台光電（2383）等大型企業。這些公司多數成立多年，屬於市場上的既有權值股。

他進一步強調，ETF本質上是持有一籃子股票，只要成分股是穩定經營多年的企業，即便ETF本身剛上市，也不代表有額外風險。因此，投資人評估ETF時，應該觀察其成分股內容，而非單純以「新不新」作為判斷標準。

對於是否需要因為剛上市而觀望，他表示，只要了解ETF是持有台灣50強企業，就不必過度擔心。他也直言，未來類似問題不必再重複詢問，重點在於理解ETF的結構與成分股邏輯。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 台積電 成分股 ETF 不配息

延伸閱讀

富台指仙人指路 下周一開漲機率高？台股開紅盤有望上漲500點以上

存股哥00878、00919、0056持有「月月配」三本柱！逾300張心得：信仰永不改變

周一台股有機會漲900點？記憶體會噴、台幣貶…郭哲榮：拉回是最後上車機會

台股開盤收紅應沒啥問題…年前就要你抱緊處理！專家：南韓今年漲幅已37.8％

相關新聞

009816太新剛上市不敢買先觀望？陳重銘破除迷思：ETF並非一家公司

財經評論人陳重銘在影音中回應網友提問，有人詢問新上市的凱基台灣TOP 50（009816）是否因為「太新」而需要先觀察一段時間再決定投資。他指出，這類問題經常被問到，但其實關鍵不在ETF成立時間，而在

月薪7.2萬ETF怎麼配？網勸「40歲以下免買高股息」：問就是0050

台股近來在高檔震盪、資金輪動加劇下，ETF族群持續吸引存股族關注。Dcard有網友以「2026年ETF投資建議」發文表示，自己為公職、月薪約72000元，採不定期不定額方式投入0056、00919與0050，並列出目前持有部位：0056共30張、00919共45張、0050共9張，詢問是否需要調整配置。貼文引發留言討論，焦點集中在高股息比例是否過高，以及2026年是否應回歸市值型ETF。

被動ETF不再獨領風騷 安聯台灣科技基金規模攀升至第八大

台灣基金市場不再由被動式ETF獨領風騷，依據最新數據，主動式的台股共同基金——安聯台灣科技基金以超過1,200億元之姿，...

009816上市一周飆8％…馬年開紅盤 揭秘「不配息再投入」為何賺更多？

台灣投資人向來熱衷於高股息產品，但近年來投資觀念正在悄悄轉變，越來越多追求資產增長的投資人開始將目光轉向「不配息」的市值型ETF。凱基台灣TOP 50（009816）的設計理念正是基於此，它選擇將成份

存股哥00878、00919、0056持有「月月配」三本柱！逾300張心得：信仰永不改變

月月配全能組合國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）介紹，三個季配加起來剛好可以變成月月配，我自己持有的感覺是現金流非常強，報酬率其實也不算差，當然月月配

相關主動式ETF 穩穩賺

主管機關開放主動式ETF後，主動式ETF已成為現階段市場熱門投資工具，受益人數急速增加，主動式ETF規模也持續成長；但多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。