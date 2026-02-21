被動ETF不再獨領風騷 安聯台灣科技基金規模攀升至第八大

台灣基金市場不再由被動式ETF獨領風騷，依據最新數據，主動式的台股共同基金——安聯台灣科技基金以超過1,200億元之姿，成為台股主被動基金規模第八大，同時也是首檔規模突破千億元大關的台股共同基金，刷新台灣基金史新篇章。

根據投信投顧公會資料，截至1月底，規模超過千億元的台股主被動基金共計有八檔，依序為元大台灣50 ETF（0050）為11,493.36億元、元大高股息ETF（0056）為5,275.24億元、國泰永續高股息ETF（00878）為4,598.25億元、群益台灣精選高息ETF（00919）為4,072.59億元、富邦台50 ETF（006208）為3,127.72億元、復華台灣科技優息ETF（00929）為1,241.36億元、元大台灣高息低波ETF（00713）為1,239.18億元、安聯台灣科技基金1,204.62億元。

至於規模第九至十名分別為元大台灣價值高息ETF（00940）為930.30億元和富邦科技ETF（0052）為879.52億元。

就以台股主被動規模前十大基金的2025年來表現來看，規模成長率最高的是富邦科技ETF的477.4%，規模排名大躍進，從31名進入第十強、其次為元大台灣50 ETF的164.09%，規模持續蟬聯第一、安聯台灣科技基金也成長139.27%，排名從第11名上升至第八大。

此外，觀察2025年來績效（淨值含息）表現，台股主被動基金規模前十大的漲幅介於7.69%至103.22%間，其中以安聯台灣科技基金大漲103.22%最高、再來是富邦科技ETF的69.11%、富邦台50 ETF的62.85%、元大台灣50 ETF的60.61%。

根據安聯投信台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長31.4%，較年初時預估21.4%大幅上修，且各季獲利成長率皆逾兩成，動能強勁，目前不排除後續還有上修機會。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，台股從去年底到年初在作夢行情帶動下，指數續創新高；2月後，時序上適逢各公司法說與財報，轉而關注實質獲利，預期盤勢將從題材驅動的作夢行情逐步轉向開始實際檢視獲利的數字行情。

布局上，周敬烈建議仍以AI供應鏈為核心，搭配2025年第4季財報與今年展望具實際獲利有望上修的族群，整體來看，2026年企業獲利預估有望大幅上修；題材面，可聚焦AI帶動規格提升進而排擠成熟產品產能，有利景氣循環產業如記憶體、銅箔、玻布、載板等。

此外，AI晶片設計日趨複雜且製程需求愈趨先進，加上time to market壓力帶動測試與測試介面需求，亦可留意。看好AI & general server供應鏈、半導體以及記憶體、封測等。 台股主被動基金規模前十大表現資料來源：投信投顧公會、CMoney 規模統計至1月底、漲跌統計至2/11 高瑜君／製表

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。