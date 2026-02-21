存股哥00878、00919、0056持有「月月配」三本柱！逾300張心得：信仰永不改變

月月配全能組合國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）介紹，三個季配加起來剛好可以變成月月配，我自己持有的感覺是現金流非常強，報酬率其實也不算差，當然月月配是我個人需求，我比較喜歡頻繁領股息。

那也有人覺得季配或雙季配就夠了，也不一定要去組月月配，就是看自己對於資金的分配還有需求而定，大原則就是知道自己要的是什麼比較重要，不要看別人買就跟著買，最後變成自己的資產配置邏輯是什麼都搞不清楚。

00878

選股邏輯看過去，成分股選穩健資優生，成立至今含息報酬率118.74%。從2020年上市到現在也邁入第六年了，我個人持有是第五年，00878股價、配息一直非常穩定也是作為我的王牌選手，目前已經累積到210張。

如果你比較喜歡穩定配息的ETF，那00878可能會比較符合你的需求，在2022年空頭時它沒有被破發跌到15以下，當時一票ETF全都被破發，而00878股價一直在15以上，年化殖利率又保持在6%，那時就奠定我心中的王牌地位了。

去年2025對等關稅股災它也維持在19元以上，其實也沒慘跌到哪裡去，股災期間配息也依然穩定，股價到現在現在也漲回23以上了，只要你真的願意長期持有，我認為應該都有不錯的報酬。

00919

選股邏輯看現在，成分股選現在殖利率高的，成立至今含息報酬率112.5%。因00919是靠已宣告股利去鎖定高股息個股，所以它的年化預估殖利率通常較高，這也是為什麼過去曾好幾季配到年化殖利率達10%-12%的原因。

具體來說是在5月調整成分股時去選出當年配息高的；在12月時去預選來年可能配息較高的個股，這就是為什麼00919自去年起在金融股佔比這麼高的原因，現在來看其實選股機制並沒有任何問題，因為自去年第四季起金融股補漲確實也拉了00919一大把。

去年00919被罵了一整年，可能很多人心中的「長期持有」時間是6-12個月，但我的長期持有是至少十年，現在股價也回來了，我也在去年買了20多張，目前累積63張，小麥就是要在價格不好時買進，在價格上漲的時候你手上才會有更多的小麥。

0056

選股邏輯看未來，選未來一年預測殖利率較高的成分股，因為0056是在2023年改制季配，所以我看的含息報酬率是自2023年到現在，改季配以來的含息報酬率104%，這檔老牌高股息大家應該也相當熟悉，是高股息ETF的始祖之一。

記得前幾年有一段時間因疫情金融股表現較差，因此0056也大量汰換金融股，這1-2年金融股獲利回穩，目前金融股成分股在0056的佔比其實也有一定的比例，雖然不像00878、00919那麼高，但我看也有25%左右，金融股的重要性可見一斑。

目前我的持有張數42張，為了讓我的月月配現金流更為平均，因此0056是我這幾個月主力買進的標的，現在暫定的目標張數是50張，沒有意外的話個人預估可以在今年第三季結束時完成這個階段性目標。

以上是目前對於月月配三本柱的心得，這個主題在2-3年前也做過一次，但當時跟現在的體悟一定不同，而且過了一大段時間，持有張數也早已遠遠超越2-3年前的自己，雖然每個階段的想法可能不會一樣，但對我來說存股的信仰永遠不會改變。

◎感謝 槓桿存股哥 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。