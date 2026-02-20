相關主動式ETF 穩穩賺

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
主管機關開放主動式ETF後，主動式ETF已成為現階段市場熱門投資工具，受益人數急速增加，主動式ETF規模也持續成長；但多重資產類型目前僅有平衡型多資產ETF，預期在主動式多重資產ETF也開放募集後，投資人可望有更多選擇。

目前掛牌僅有平衡凱基雙核收息（00981T）及平衡兆豐台美動能（00982T）兩檔ETF。面對全球金融市場高波動與多重不確定性，單一資產已難以應付長期投資需求，透過股債配置與動態調整機制，建立更具韌性的投資組合，將成為未來資產配置的重要方向。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，預期上半年降息機率低，債券資產大幅產生資本利得機會有限，今年債券應仍以息收為主要報酬來源。股市方面，全球AI產業蓬勃發展，儘管短線偶有波動，但預計美、台股市將維持向上走勢，而美國聯準會對於經濟由保守轉為偏向樂觀的看法，亦支撐股市溫和走升。

根據最新數據， S&P 500指數2026年全年獲利成長率預計為14.7%，美股今年上漲空間將由獲利成長所推動，在經濟展望樂觀、貨幣政策保持溫和偏鴿情境下，今年牛市續航仍可期。

兆豐投信表示，00982T 擁有獨家的「自動換檔」功能，系統會依情境指標不同而調整股債配置，當股市轉空時觸發保守情境指標，股債比例將調整為20%及80%，投資人在這段期間定期定額買入的，大多是具備防禦力與領息優勢的債券，而非昂貴的股票；當股市多頭確立時轉為積極情境指標，將股票部位比重拉高至80%、債券20%，讓資金參與主升段行情。00982T 讓定期定額回歸最單純的紀律，投資人不必再為了「這個月要不要扣？」而天人交戰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

