0050規模創新高！總報酬率微幅反超006208…懶錢包：十年河東十年河西

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
財經頻道全面比較0050與006208十年績效，指出0050在2025年藉降費優勢成功反超，並強調長期紀律持有才是獲利關鍵。中央社
財經頻道「懶錢包 Lazy Wallet」近日推出2026年版臺灣50ETF比較專題，針對元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）進行十年績效與費用全面評比。

摳摳指出，每逢農曆年後，不少投資人手握年終獎金與春節閒置資金，正是重新盤點資產配置與規劃年度投資計畫的時機，因此依循頻道傳統，優先檢視投資人數最多、具代表性的市值型ETF。

兩檔ETF的基本資料

0050成立於2003年6月，006208則成立於2012年6月，兩者皆追蹤臺灣50指數成分股於每年3、6、9、12月定期審核與調整，一年各配息兩次。她說明，投資0050或006208，等同一次買進臺灣市值最大的50家上市公司。不過臺灣50指數採公眾流通量市值加權，成分股需符合總市值、公眾流通量與流動性標準，並設有候補名單機制，因此與單純市值排序仍略有差異。

在費用與規模變化方面，摳摳指出，0050於2025年大幅調降經理費保管費，006208隨後跟進採累進式調降機制。不過她強調，隨著0050規模快速成長，費用差距仍逐漸拉開，目前金保費合計約差0.028%。若以100萬元投資金額試算，選擇006208每年約多付280元

她也提到，0050規模已逼近1.2兆元，受益人數達225萬人，雙雙創下新高紀錄；大哥0050太耀眼，006208相形失色，好在有一樣好的成績加持，目前規模與受益人數則位居台股ETF第5名。

報酬率

績效比較方面，她以近十年總報酬為主軸說明，006208在2016年底調降費用後，往後八年多數時間領先，包含多頭期間漲幅較大、空頭期間跌幅相對較小。

然而2025年0050降費後情勢出現轉折，全年總報酬率以約0.02%的差距反超。她形容這是一場「十年河東、十年河西」的競逐，費用調整往往成為長期績效差異的關鍵因素

殖利率

針對殖利率與配息結構，摳摳表示，市值型ETF投資人更應關注總報酬而非單次配息金額。她提醒，配息多寡、頻率高低並非核心重點，且配息組成並未有明確固定邏輯，難以保證未來維持相同模式。她也提及，006208在去年11月曾以資本利得為主配發，打破外界既有印象。

總費用率

總費用率方面，摳摳指出，2016年底006208大幅調降經理費至0.15%，成為當時重要轉捩點，後續多年總費用率維持相對低檔，對長期總報酬形成正面影響。她強調，ETF的費用並非另外繳納，而是每日直接從基金淨值中扣除，時間一拉長，差距會逐漸放大。

2025年情勢再度翻轉，0050宣布大幅調降費用，並採基金規模愈大費率愈低的累進機制。儘管006208隨後跟進，但在規模差距持續擴大之下，0050的總費用率已創下新低紀錄。她形容，2016年的降費主角是006208，2025年則換成0050，「此時此刻恰如彼時彼刻」，費用戰再次成為長期績效的決勝點。

追蹤差距

至於追蹤差距，摳摳指出，ETF經理人的目標是盡可能複製指數表現，但因管理費、保管費與交易成本等因素存在，ETF績效長期一定會落後指數。以近十年為例，006208累計落後臺灣50指數18.67%，0050則落後26%，這部分可視為投資人少賺到的差距。她也說明，投資時間越長，落後幅度理論上會隨費用累積而擴大。

若聚焦2025年單年表現，0050報酬率落後指數0.33%，006208落後0.35%，兩者落後幅度均高於各自總費用率，顯示除了費用之外，仍存在操作與交易層面的微幅差異。

她認為，這也是兩檔ETF未來可持續優化的方向，包括壓低內扣成本、提升持股調整效率與曝險管理等，以縮小與指數之間的偏離程度。

她認為，未來仍有持續壓低費用、提升追蹤效率的空間。

摳摳認為2025年為重要分水嶺。0050透過降費與規模擴張重新取得優勢，但兩檔ETF近十年年化報酬率皆超過19%，反映大型權值股在臺股黃金年代的表現。她最後強調，無論選擇哪一檔臺灣50 ETF，關鍵仍在長期投入與紀律持有，透過市值型ETF參與整體市場成長，才是她所推崇的被動投資核心精神。

◎感謝 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

