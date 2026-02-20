胡瓜台積電賣在1680元！0050買了就當失憶…理財忠告：急與貪最易賠錢

華視《鈔錢部署》過年特別節目由理財專家盧燕俐主持，邀請綜藝天王胡瓜分享投資歷程。胡瓜回憶，早年因哥哥建議投入300萬元進股市，卻遇上1988年「郭婉容事件」，證交稅調升導致股市重挫，資產大幅縮水，成為慘痛經驗。

此後他一度遠離股市，改以儲蓄險、年金險與房地產為主，強調「穩健保守」才是原則。

台積電操作心法：不融資、有賺就落袋

談到台積電（2330），胡瓜透露，2006、2007年間曾以約64元買進，原本打算長期存股，卻因未簽約定條款，遭營業員頻繁買賣轉股，最終在2007年全數出清。事後碰上2008年金融海嘯，他笑稱「還要謝謝他」。

多年後台積電回到200元以下，他再度進場，並逐步加碼；不過隨著股價一路走高，他也坦言自己「賣賣賣」，最後一批甚至買到800多元，當股價漲到1600元上下時，在約1680元附近先行出場，原本打算「等它回來再買」，沒想到股價一路上攻。

他表示，若有回檔仍會追回，「多一兩百我就追」，但前提仍是不融資、不借錢，有多少資金做多少事。

0050長抱策略：買了就當失憶症

談到投資心法，胡瓜認為元大台灣50（0050）是相對簡單的選擇，直言「你買0050就對了」，並透露自己也是長期持有者。他形容，做股票有時要像「失憶症」一樣，買了就放著，尤其是那些「千萬不要用到的錢」，更不該因短期波動而頻繁進出。

他指出，只要挑的是台積電、0050、中華電（2412）、統一超（2912）這類「不會倒」的，就不必天天盯盤，長期下來也能安心。

節目中他也分享多次短線操作經驗，包括大立光（3008）與藥華藥（6446）。藥華藥曾在97元附近買進20張，因股價盤整三、四個月即出場，後來股價飆升至600多元，他坦言「很痛」。之後仍多次進出操作，成本一度攤至約500元左右，並採「有賺錢就賣」的方式來回操作。

他強調，自己並非聽消息進場，而是依個人判斷行動，投資只是生活的一部分，本業與節目工作仍是重心。

對於小資族理財建議，胡瓜提醒詐騙猖獗，「不要隨便聽不明來源的消息」。他指出，許多投資失利來自於「急」與「貪」，越急越容易做錯決定。建議年輕人應冷靜思考，避免借錢或融資操作，有閒錢再投資，並選擇自己能理解、能長期持有的標的，才能在市場中走得長遠。

◎感謝 鈔錢部署–華視優選 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。