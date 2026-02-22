0050的強勁對手不同在哪裡？009816用「獲利>0」篩出真龍頭

傳統的市值型ETF大多僅依據市值規模大小來決定成份股，這雖然能捕捉到市場的大趨勢，卻也可能納入一些雖然規模大、但正處於虧損週期的景氣循環股。009816凱基台灣TOP50為了解決這個痛點，在選股邏輯中導入了基本面濾網，要求成份股必須符合「淨利近四季獲利>0」的條件。這個看似簡單的設定，卻能有效提升投資組合的含金量。

透過這層獲利篩選，009816能夠自動將那些營運狀況惡化、由盈轉虧的大型股剔除，並納入獲利動能強勁的優質企業。這是一種動態的汰弱留強機制，確保ETF的成份股始終保持在最佳戰鬥狀態。對於無法時刻盯盤研究財報的投資人來說，這檔ETF就像是聘請了一位嚴格的基金經理人，隨時幫您檢視持股的獲利能力。

數據佐證了這套邏輯的吸引力。八大公股行庫在封關前三天大舉買超009816達49642張，顯示專業法人對於這種「進化版」市值型ETF的高度興趣。公股行庫的資金通常具備長線布局的指引意義，他們看重的不僅是市值代表性，更看重企業獲利的穩定性與成長性。這股龐大的買盤支撐，也讓009816上市後的規模成長速度驚人。

此外，009816採取不配息的策略，這與其追求高成長的選股邏輯不謀而合。既然選出的都是獲利能力強的龍頭企業，將盈餘保留在基金內繼續投資，往往能創造比配發股息更高的股東權益報酬率。對於希望參與台股成長，又不想被股息稅賦拖累績效的投資人而言，這是一個魚與熊掌兼得的方案。

馬年股市開紅盤，市場多頭氣氛濃厚。面對波動加劇的金融環境，擁有一檔具備獲利防護網的ETF顯得格外重要。009816不僅具備攻擊型的市值成長潛力，更有獲利因子的防守機制。若您認同「只有賺錢的公司股價才會長得高」這個硬道理，那麼這檔經過獲利認證的市值型ETF，絕對值得納入您的核心持股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。