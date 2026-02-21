009816上市一周飆8％…馬年開紅盤 揭秘「不配息再投入」為何賺更多？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
凱基台灣TOP 50（009816）主打「不配息」，將股息直接再投資，省下的摩擦成本讓複利效果開外掛。(記者許正宏／攝影)
台灣投資人向來熱衷於高股息產品，但近年來投資觀念正在悄悄轉變，越來越多追求資產增長的投資人開始將目光轉向「不配息」的市值型ETF。凱基台灣TOP 50（009816）的設計理念正是基於此，它選擇將成份股發放的股息直接再投資於基金淨值中，而非配發給投資人。

做法看似少了領錢的快感，實際上卻是加速資產累積的關鍵，因為它完美解決了配息帶來的摩擦成本問題。

所謂的摩擦成本，包含了股利所得稅、二代健保補充保費，以及每次再投入時的手續費與匯費。對於長期持有的投資人來說，這些看似微小的成本，在十年、二十年的複利效應下，會造成巨大的績效差距。

009816透過不配息的設計，讓資金百分之百留在市場中運作，真正實現了「利滾利」的複利效果，這也是為什麼它能在上市短短一週內就繳出大漲8%的亮眼成績單。

除了稅務優勢外，009816的選股邏輯也相當嚴謹。它並非單純依照市值排名，而是加入了「淨利近四季獲利>0」的篩選條件。這項指標確保了成份股不僅是大公司，還是賺錢的好公司。在景氣循環的波動中，能夠持續獲利的企業才具備支撐股價的底氣，這也是為什麼八大公股行庫願意在封關前大舉敲進近5萬張的主要原因。

規模成長速度也是觀察一檔新ETF是否成功的指標。009816自上市以來規模迅速擴增，這背後反映的是市場對於「總報酬」觀念的認同。當投資人不再執著於將股息領出花掉，而是追求資產總值的最大化時，具備自動再投資功能的009816就成為了首選；特別是在多頭行情中，資金不閒置才能完整吃到每一段漲幅。

在這個馬年開局的關鍵時刻，您是處於資產累積期的年輕人，或是稅率較高的高資產族群，009816提供了一個極佳的避稅與增值管道。它省去了您收到股息後再手動買入的麻煩，也避開了不必要的稅費耗損，長線來看，這種專注於淨值成長的策略，將會是戰勝通膨與累積財富的最強武器。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

