009816成國家隊新寵！封關前狂掃5萬張…上市一周狂漲8％

觀察封關前的籌碼動向，往往能看出法人對年後行情的真正看法。根據最新的統計數據顯示，八大公股行庫在封關前三個交易日的買超排行榜中，出現了一個驚人的現象。剛上市不久的009816凱基台灣TOP50以49642張的買超張數，強勢霸佔榜首位置，且買超幅度遠遠甩開第二名與第三名。這種「斷層式」的資金挹注，顯示國家隊資金對於這檔新秀ETF的高度認同，也為馬年開紅盤的行情預埋了伏筆。

為什麼公股行庫會選擇重押009816？主要原因在於其純正的市值型血統與獨特的篩選機制...對大型法人而言，追求的是長期穩健的資本利得，而非短期的現金流。009816鎖定台灣前50大市值公司，這本身就是台股長期向上的保證，而公股的大舉進駐，更側面證實了市場對於年後台股權值股表現的信心，跟著大資金的流向布局，通常是散戶投資人最省力的策略。

009816在篩選機制上多了一道「淨利近四季獲利>0」的關卡。意味即使市值夠大，如果公司處於虧損狀態，就會被剔除在成份股之外；對追求資產品質的法人來說至關重要，因為這層過濾機制能有效避開那些雖然股本大、但營運體質轉弱的「虛胖」企業，確保投資組合中的每一分錢都流向真正具備獲利能力的龍頭企業。

009816上市一周即大漲8%的強勢表現，也吸引了市場目光，這種強勁的動能不僅延續了封關前的行情，更在馬年開春後展現出領漲的氣勢。對投資人來說，規模成長快速意味著流動性無虞，且不需要擔心新ETF常見的折溢價大幅波動問題，因為法人的大額造市與買盤支撐，為這檔ETF提供了最堅實的底部。

若是想要參與台股長期的大波段行情，跟隨八大公股的腳步或許是個明智的選擇。009816具備了市值型ETF的高成長潛力，又有國家隊資金的強力背書，加上其獨特的獲利篩選因子，讓它在眾多與大盤連動的產品中脫穎而出。對長線投資者，能趁著股價回檔時布局，更能發揮市值型ETF「漲可追、跌更可買」的特性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。