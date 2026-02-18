異於0050和006208！陳重銘布局009816：不配息拚資本利得、回測贏大盤

快訊

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
陳重銘建議家長善用壓歲錢布局009816，強調其擁有全台最低0.07%經理費與更均衡的成分股配置，適合長期累積資本利得。圖／本報資料照片
投資達人「不敗教主」陳重銘在最新影音節目中表示，家中若有小朋友，家長可善用壓歲錢進行投資，強調「用錢幫你賺錢」才是長期理財之道。

他指出，小朋友只要出生即可開戶投資股票，而最簡單的方式仍是布局市值型ETF，透過長期投資累積資本利得。

他分享近期推出的凱基台灣TOP 50（009816），指出該檔ETF同樣投資台灣市值前50大企業，但指數設計有所進化。首先，009816採不配息設計，專注於長期資本利得，他表示對此模式相當欣賞。其次，其經理費為0.07%，稱為目前全台最低，認為長期投資節省費用，有助提升整體報酬率。

針對與傳統台灣50指數的差異，陳重銘指出，如元大台灣50（0050）及富邦台50（006208），主要依市值大小決定權重，不一定篩選是否獲利；而009816則強調企業必須賺錢，並非僅挑選市值最大的公司，兩者在選股邏輯上有所不同。

他進一步指出，009816在成分股分散度方面較為均衡。臺灣50指數約有64.5%權重集中於台積電，而009816第一大成分股台積電權重約44%，與大盤相近，使其他成分股具備較多表現空間。此外，009816採動能機制，依據過去一段期間股價表現調整權重，表現較佳者給予較高比重。

陳重銘表示，依照過去回測數據，該動能指數曾超越大盤並領先逾一倍以上。他強調，ETF投資雖然相對單純，但產品眾多，投資人仍應理解不同指數設計的特色與差異。他也提到，自己已投資009816，作為長期布局的一部分。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 ETF 0050元大台灣50 006208富邦台50

