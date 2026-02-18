紅包理財升級術 專家：主動式債券ETF成關鍵工具

春節過後，不少上班族除了領到年終獎金，也可能拿到一筆象徵祝福的紅包，如何讓這筆「發財金」行穩致遠，成為年後首要課題。聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，紅包理財的關鍵不只是存起來，而是思考如何讓這筆資金的效益放大。今年市場波動猶存，在通膨壓力仍在、利率走勢反覆震盪的環境下，建議善用主動式債券ETF靈活選債的優勢，將紅包轉化為長期的現金流。

鍾郁婕指出，近年股市表現亮眼，許多投資人早已在股票市場中累積一定部位，但在市場震盪加劇、波動放大的環境下，單一資產過度集中，反而容易放大心理壓力。此時，年終紅包正好提供一個調整投資結構的契機，透過將資金投入主動式債券ETF，可望平衡既有的股市曝險，讓投資組合在追求成長的同時兼顧穩健度。再者，債券ETF往往具有現金流特性，也可望補貼日常生活開銷，或作為犒賞自己的小確幸花費，提升資金運用彈性。

鍾郁婕說，相較於被動式債券ETF，主動式債券ETF由專業經理人依利率環境、信用利差與景氣變化等因子動態調整投資組合，也可適時調整存續期間與信用比重。在管控波動風險的前提下，尋找相對具吸引力的收益來源，讓債券ETF不只是防守角色，也具備穩健成長的潛力，實現「進可攻、退可守」的目標。

聯博投信旗下兩檔主動式債券ETF，包括投等債主動式ETF-00980D聯博投資等級債入息主動式ETF（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）以及非投等債主動式ETF-00984D聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF（本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息），可分別作為投資人馬年布局選擇之一。

2026年預期全球經濟將穩健成長，然而關稅與通膨問題尚未完全有解，加上股市基期偏高、政策與利率走向仍存變數，上班族在資產配置上更需重視風險分散與現金流管理。主動式債券ETF結合了傳統ETF交易便利與基金靈活選債的優勢，讓投資人在面對馬年可能持續的市場波動時，為投資組合打造更具韌性與彈性的長期配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。