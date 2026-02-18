出清00757轉進009815目前虧損中！存股方程式：不擔心反而是補貨良機

過去幾天，有些版友因為投資統一FANG+（00757）與大華美國MAG7+（009815）而感到焦慮不已。本文版主分享一些個人看法，僅供參考。

AI的發展日新月異，原本市場期待AI能帶動經濟成長，但目前的情況卻演變成擔憂AI會顛覆產業，造成失業率攀升。首當其衝的軟體業（市場憂心AI的興起會侵蝕軟體業獲利），股價連連重挫，追蹤軟體類股的iShares擴展科技軟體類股ETF(IGV-US) ，今年迄今短短不到兩個月，已經狂瀉超過20%。

受到軟體類股拖累，標普五百指數、納斯達克指數近6個月的走勢相當慘澹。以美國大型科技股為核心的00757與009815，同樣走的相當顛簸。台股卻是呈現非常強烈的對比，一路過關斬將，屢屢突破天花板，2月11日亮麗封關。

毫無疑問，AI的發展是大勢所趨，發展過程勢必會有調整陣痛期，有的企業可能遭到淘汰、有的企業會乘勢而起。我們現在就是處於調整階段，指數大幅波動是無法避免的。這段陣痛期考驗的是企業的韌性與轉型速度，唯有將AI從「口號」轉化為實際獲利的企業，才能在震盪中站穩腳跟。當泡沫褪去，留下的將是真正具備長期競爭力的強者。在這場數位海嘯中，適應者生，守舊者汰。

任何科技發展，一定先從硬體基礎建設開始，然後逐步往軟體前進，最後一定要朝應用面落實。台灣的強項在於硬體，晶片、伺服器、散熱...等，台灣企業都是佼佼者，因此台股可以說是AI發展的優先受益者，這也是台股近期能不斷向上挺進的原因。目前AI正要往軟體進展，業界們也還在學習與適應，這是需要時間的；一旦應用面全線爆發，AI為企業帶來巨額獲利時，恐怕股價已經貴到買不下手了。

版主不久前出清00757，資金全數轉進009815，目前帳面也是難看的虧損狀態。版主並不會擔心，因為版主相信AI的發展是長線趨勢，產業調整期的波動是免不了的。現在美國軟體股的重挫，導致00757與009815股價委靡不振，版主認為是補貨的良機，一股一股慢慢進、一張一張慢慢買，等到AI的發展開花結果之後，或許就再也看不到現在的甜甜價了。只是要等到開花結果，可能還要等上好幾季（說不定好幾年），耐心是很重要的。

市場目前的恐懼，來自於對「舊模式毀滅」的擔憂；但是當「新應用崛起」，股市或許會迎來更猛烈的爆發。

如果無法忍受這麼劇烈的波動、也沒耐心等待新科技的開花結果，那就安分投資市值型ETF即可，既能參與科技成長，波動性相對小一些。

過年期間就不要想太多，好好享受假期 新春愉快、財富萬馬奔騰

◎感謝 存股方程式 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。