0050假設萬一哪天被清算了怎麼辦？Ffaarr：買006208就好

市值型ETF清算可輕易替換同類產品無痛延續，策略型則難以找到完全對應的替代標的。圖／本報資料照片
常被問到xxx...ETF規模這麼小，萬一被清算怎麼辦？

當然，我們不希望投資的標的被清算，但如果你是投資在標竿指數的純市值加權ETF，這不會是很大的問題。

一支ETF被清算下市，其實並沒有消失或直接造成損失，只是換回了成分股，賣掉之後把錢還給投資人。

但這樣原本用ETF進行的投資就會中斷了，就像小當家散成原子，雖然沒有消失，但就不成人形了。

但純市值型ETF的好處就是，它可以把成分股集合在一起再復活，而且復活的東西還是原來的東西。

因為純市值大盤ETF規則很單純，所以同型甚至一樣的產品很多，例如，萬一哪天元大台灣50（0050）被清算了，只要把錢拿回來（一般不用等清算，下市前賣掉也行）去買富邦台50（006208）就好。或用美股投資VOO被清算，換成IVV就好。

有時候雖然沒有完全一樣的，但9成以上一樣的也很多。比如VTI被清算了，並沒有完全一樣的ETF，但改成同樣是美股全市場的ITOT也是95%以上相同。又VT被清算了，改成同是全球型的SPGM或ACWI也是9成以上相同，就像復活回來的主角，有可能個性樣貌技能上差一點點，但還是本人無誤。

但如果你買的是策略型ETF，就沒那麼簡單了，因為策略型的規則千千百百，很可能找不到一樣或同型的，光看台灣上市那麼多高股息ETF，每個規則和內容都不同，就可以想見。

當然你也可以一支高股息清算了換另一支，但就會至少有好一部分的成分股是不同，因而中斷了一部分投資，就像主角雖然復活回來，但感覺就像換了個人一樣。

雖然不是最主要的，但這也是指數化投資於標竿指數市值型ETF的優點之一。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

