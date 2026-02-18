快訊

MLB／大谷翔平實戰打擊登板 道奇主帥讚：狀態肯定比去年好

115大考攻略／學檔愈早準備愈致勝 一階過了不代表安全

YouTube初二全球大當機！用戶哀號「 還我甄嬛傳」網：全台長輩小孩崩潰

0056今年湊到50張後全力買進0050！存股哥：這就沒什麼特別目標了越多越好

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥0056進度超前將達50張，接著全力衝刺0050，存股不分市值高股息全都買。（中央社）
存股哥0056進度超前將達50張，接著全力衝刺0050，存股不分市值高股息全都買。（中央社）

去年就擬定好的衝刺元大高股息（0056）計劃，當時是從28張開始買，過了4個月目前已買到42.3張，覺得進度遠超自己預期，也多虧市場火熱讓我的總值不斷往上提升，我才能用穩定的槓桿還有股息再投入持續累積張數。

個人認為照這個節奏，最晚可以在8月底金融股現金股息發放時讓我湊到50張0056，至於買0056原因在去年文章也提過，就是要把配息小月的股息拉起來，讓我自己的月月配至少都有4萬多到5萬。

買到50張0056後，就要開始照計劃全力衝刺市值型，把所有股息再投入買元大台灣50（0050），還有維持率空間的話一樣上槓繼續買，存股人沒有在比較高股息還是市值型哪個好，反正全部一起買比較簡單。

我的0050現在有7.25張，帳面$182,555（48.4%），這個我就沒什麼特別目標，反正張數越多越好，多多益善的概念，但今年保底先買到10張應該是沒什麼問題的。

最後也祝各位新年快樂、立馬都有錢、財源廣進

◎感謝 槓桿存股哥 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 市值型 ETF

相關新聞

0056今年湊到50張後全力買進0050！存股哥：這就沒什麼特別目標了越多越好

去年就擬定好的衝刺元大高股息（0056）計劃，當時是從28張開始買，過了4個月目前已買到42.3張，覺得進度遠超自己預期，也多虧市場火熱讓我的總值不斷往上提升，我才能用穩定的槓桿還有股息再投入持續累積

買高股息到回本仍被酸？網曝2原因：總報酬輸0050還要課稅

不少股民認為高股息ETF配息制度等於左手換右手，對實質報酬沒有助益。PTT一名網友發文詢問「高股息ETF為什麼在板上被攻擊？」指出0056、00878、00919、00713等高股息ETF規模大、股價多已高於發行價，加上多年領息「幾乎回本」，認為高股息提供穩定現金流繳房貸、房貸繳完還能養老，質疑為何總被批評成「左手配右手」。

0056和00881全額贊助給老媽的紅包！棒棒：長期培養的金雞母很爭氣

今年給老媽的紅包，由元大高股息（0056）和國泰台灣科技龍頭（00881）全額贊助！ 一轉眼，老爸去當天使已經20年了。這些年來，老媽一個人撐起這個家著實辛苦，一向有連假就會出國的我，過年的時間

ETF大盤派「獲利33％」仍喊賺輸別人！網建議改押個股換高報酬

台股延續多頭、加權指數站上3萬點後，ETF存股與「槓桿正二」再成社群熱門話題。PTT股版有29歲網友發文自稱「全大盤配置」仍覺得賺輸別人，目標35歲股票市值達2,000萬元，詢問配置還能怎麼改善，引來網友一面鼓吹加槓桿衝報酬，一面提醒風險控管與本金才是關鍵。

0050規模破兆元、年輕族群湧入！網反示警：人太多該提高警覺

元大台灣50（0050）隨台股創高，2025年底規模正式突破兆元，累積報酬達1511%，並躋身亞洲前十大ETF，引發市場與社群熱議。PTT網友雖肯定0050長期表現，但留言區卻迅速出現「人多的地方不要去」的老梗質疑，形成一場ETF投資觀念的世代交鋒。

0050超熱門…債券、高股息、市值型輪流紅！你的投資是被「市場氣氛」牽著走嗎？

先債券、高股息，然後市值型ETF？ 幾年前高股息ETF成為主流，從季配息一路演變到月配息，新產品一檔接一檔推出。當時高股息在特定期間的報酬甚至優於0050，自然吸引不少資金追逐穩定現金流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。