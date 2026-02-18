0056今年湊到50張後全力買進0050！存股哥：這就沒什麼特別目標了越多越好
去年就擬定好的衝刺元大高股息（0056）計劃，當時是從28張開始買，過了4個月目前已買到42.3張，覺得進度遠超自己預期，也多虧市場火熱讓我的總值不斷往上提升，我才能用穩定的槓桿還有股息再投入持續累積張數。
個人認為照這個節奏，最晚可以在8月底金融股現金股息發放時讓我湊到50張0056，至於買0056原因在去年文章也提過，就是要把配息小月的股息拉起來，讓我自己的月月配至少都有4萬多到5萬。
買到50張0056後，就要開始照計劃全力衝刺市值型，把所有股息再投入買元大台灣50（0050），還有維持率空間的話一樣上槓繼續買，存股人沒有在比較高股息還是市值型哪個好，反正全部一起買比較簡單。
我的0050現在有7.25張，帳面$182,555（48.4%），這個我就沒什麼特別目標，反正張數越多越好，多多益善的概念，但今年保底先買到10張應該是沒什麼問題的。
最後也祝各位新年快樂、立馬都有錢、財源廣進
◎感謝 槓桿存股哥 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
