0056和00881全額贊助給老媽的紅包！棒棒：長期培養的金雞母很爭氣

今年給老媽的紅包，由元大高股息（0056）和國泰台灣科技龍頭（00881）全額贊助！

一轉眼，老爸去當天使已經20年了。這些年來，老媽一個人撐起這個家著實辛苦，一向有連假就會出國的我，過年的時間一定會留給老媽，給予陪伴。

今年的過年紅包，發得特別有底氣。不是因為我突然發大財，而是長期培養的金雞母很爭氣，剛好趕在年後送來最強後援：

0056：配息0.866元，2/11入帳 00881：配息2.65元，2/12接力入帳

這兩筆息收，剛好全額支應了今年要給老媽的大紅包。

以前覺得投資只是為了讓自己過好一點，現在才發現，把投資做好，最大的意義是有能力讓愛的人更安心。

我想在天上的老爸看到，應該也會露出欣慰的笑容吧；希望老媽身體健康，以後每年的紅包，我都用股息加倍奉還！

祝大家新的一年，大家的資產也能像科技龍頭一樣強勢，股息領到手抽筋。

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。