聽新聞
0:00 / 0:00

0056和00881全額贊助給老媽的紅包！棒棒：長期培養的金雞母很爭氣

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
棒棒今年給老媽的紅包不用動用薪水，全靠0056與00881的配息接力贊助，把投資做好，就是給家人最大的安心。圖/本報資料照片
棒棒今年給老媽的紅包不用動用薪水，全靠0056與00881的配息接力贊助，把投資做好，就是給家人最大的安心。圖/本報資料照片

今年給老媽的紅包，由元大高股息（0056）和國泰台灣科技龍頭（00881）全額贊助！

一轉眼，老爸去當天使已經20年了。這些年來，老媽一個人撐起這個家著實辛苦，一向有連假就會出國的我，過年的時間一定會留給老媽，給予陪伴。

今年的過年紅包，發得特別有底氣。不是因為我突然發大財，而是長期培養的金雞母很爭氣，剛好趕在年後送來最強後援：

0056：配息0.866元，2/11入帳

00881：配息2.65元，2/12接力入帳

這兩筆息收，剛好全額支應了今年要給老媽的大紅包。

以前覺得投資只是為了讓自己過好一點，現在才發現，把投資做好，最大的意義是有能力讓愛的人更安心。

我想在天上的老爸看到，應該也會露出欣慰的笑容吧；希望老媽身體健康，以後每年的紅包，我都用股息加倍奉還！

祝大家新的一年，大家的資產也能像科技龍頭一樣強勢，股息領到手抽筋。

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00881國泰台灣科技龍頭 紅包 ETF

延伸閱讀

00981A「賺了不賣」嫌資金卡住？網曝2條路可選：風險自己擔

0050若是皇家商船009816即幽靈船？不配息…自動利滾利大戶避稅神器

月薪7.2萬抱54張高股息ETF！網幫憂「犧牲長期報酬」勸全改0050

ETF大盤派「獲利33％」仍喊賺輸別人！網建議改押個股換高報酬

相關新聞

0056和00881全額贊助給老媽的紅包！棒棒：長期培養的金雞母很爭氣

今年給老媽的紅包，由元大高股息（0056）和國泰台灣科技龍頭（00881）全額贊助！ 一轉眼，老爸去當天使已經20年了。這些年來，老媽一個人撐起這個家著實辛苦，一向有連假就會出國的我，過年的時間

ETF大盤派「獲利33％」仍喊賺輸別人！網建議改押個股換高報酬

台股延續多頭、加權指數站上3萬點後，ETF存股與「槓桿正二」再成社群熱門話題。PTT股版有29歲網友發文自稱「全大盤配置」仍覺得賺輸別人，目標35歲股票市值達2,000萬元，詢問配置還能怎麼改善，引來網友一面鼓吹加槓桿衝報酬，一面提醒風險控管與本金才是關鍵。

0050規模破兆元、年輕族群湧入！網反示警：人太多該提高警覺

元大台灣50（0050）隨台股創高，2025年底規模正式突破兆元，累積報酬達1511%，並躋身亞洲前十大ETF，引發市場與社群熱議。PTT網友雖肯定0050長期表現，但留言區卻迅速出現「人多的地方不要去」的老梗質疑，形成一場ETF投資觀念的世代交鋒。

0050超熱門…債券、高股息、市值型輪流紅！你的投資是被「市場氣氛」牽著走嗎？

先債券、高股息，然後市值型ETF？ 幾年前高股息ETF成為主流，從季配息一路演變到月配息，新產品一檔接一檔推出。當時高股息在特定期間的報酬甚至優於0050，自然吸引不少資金追逐穩定現金流。

月薪7.2萬抱54張高股息ETF！網幫憂「犧牲長期報酬」勸全改0050

投資標的選擇不易，一名Dcard網友以「2026年ETF投資建議」為題發文請益，表示自己是公職人員、月薪約7.2萬元，平時採不定期不定額投入ETF，目前持有0056共30張、00919共45張、0050共9張，想請網友建議是否需要調整配置。貼文曝光後，引來留言集中討論高股息ETF是否適合長期投資，以及是否應提高市值型ETF比重。

0050若是皇家商船009816即幽靈船？不配息…自動利滾利大戶避稅神器

理財頻道「珍創富理財」近日在影音中，以航海比喻方式，對比兩種不同投資策略，並以凱基台灣TOP 50（009816）作為核心說明標的。主持人開場以「兩大投資艦隊」為題，形容投資人如同船長，必須在不同航線

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。