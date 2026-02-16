0050超熱門…債券、高股息、市值型輪流紅！你的投資是被「市場氣氛」牽著走嗎？

先債券、高股息，然後市值型ETF？

幾年前高股息ETF成為主流，從季配息一路演變到月配息，新產品一檔接一檔推出。當時高股息在特定期間的報酬甚至優於0050，自然吸引不少資金追逐穩定現金流。

這兩年情勢轉變，高股息表現降溫，元大台灣50（0050）走勢相對亮眼，市值型ETF又開始受到關注。產品設計也從強調高頻配息，慢慢轉向不配息的累積型，主打資產成長。

前幾年債券市場熱絡時，各種投資級債、長天期債ETF也陸續上市。

投資人的偏好常隨市場績效調整，券商自然配合需求設計產品。

從另一個角度看，這種循環也讓市場工具更完整，投資人的選擇也會更豐富。

你一定要有一套自己的投資邏輯與策略，才不會現在流行甚麼就想買甚麼，一直在問某一檔ETF可不可以換成另一檔。

◎感謝 雨果的投資理財生活觀 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。