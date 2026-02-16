快訊

西門町隨機攻擊朝路人揮拳…警靠「光頭」認出 男在機場搭機落網

孫協志補辦百萬婚宴遭酸「婚紗照醜」 發文揭攝影團隊暖心內幕

0050超熱門…債券、高股息、市值型輪流紅！你的投資是被「市場氣氛」牽著走嗎？

聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
建立投資邏輯比追逐流行重要，才不會永遠在問「手上的ETF能不能換」。聯合報系資料照
建立投資邏輯比追逐流行重要，才不會永遠在問「手上的ETF能不能換」。聯合報系資料照

先債券、高股息，然後市值型ETF

幾年前高股息ETF成為主流，從季配息一路演變到月配息，新產品一檔接一檔推出。當時高股息在特定期間的報酬甚至優於0050，自然吸引不少資金追逐穩定現金流

這兩年情勢轉變，高股息表現降溫，元大台灣50（0050）走勢相對亮眼，市值型ETF又開始受到關注。產品設計也從強調高頻配息，慢慢轉向不配息的累積型，主打資產成長。

前幾年債券市場熱絡時，各種投資級債、長天期債ETF也陸續上市。

投資人的偏好常隨市場績效調整，券商自然配合需求設計產品。

從另一個角度看，這種循環也讓市場工具更完整，投資人的選擇也會更豐富。

你一定要有一套自己的投資邏輯與策略，才不會現在流行甚麼就想買甚麼，一直在問某一檔ETF可不可以換成另一檔。

◎感謝 雨果的投資理財生活觀 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 高股息 市值型 現金流 季配息

延伸閱讀

0050若是皇家商船009816即幽靈船？不配息…自動利滾利大戶避稅神器

相關新聞

0050超熱門…債券、高股息、市值型輪流紅！你的投資是被「市場氣氛」牽著走嗎？

先債券、高股息，然後市值型ETF？ 幾年前高股息ETF成為主流，從季配息一路演變到月配息，新產品一檔接一檔推出。當時高股息在特定期間的報酬甚至優於0050，自然吸引不少資金追逐穩定現金流。

月薪7.2萬抱54張高股息ETF！網幫憂「犧牲長期報酬」勸全改0050

投資標的選擇不易，一名Dcard網友以「2026年ETF投資建議」為題發文請益，表示自己是公職人員、月薪約7.2萬元，平時採不定期不定額投入ETF，目前持有0056共30張、00919共45張、0050共9張，想請網友建議是否需要調整配置。貼文曝光後，引來留言集中討論高股息ETF是否適合長期投資，以及是否應提高市值型ETF比重。

0050若是皇家商船009816即幽靈船？不配息…自動利滾利大戶避稅神器

理財頻道「珍創富理財」近日在影音中，以航海比喻方式，對比兩種不同投資策略，並以凱基台灣TOP 50（009816）作為核心說明標的。主持人開場以「兩大投資艦隊」為題，形容投資人如同船長，必須在不同航線

0056規模衝破5000億！揭密「攻守兼備」底氣：左手聯電發哥、右手金控雙雄

＊原文發文時間為2月12日 元大高股息（0056）最近真的很難忽略，不只基金規模正式突破五千億元，定期定額扣款人數也來到28萬人，代表這檔ETF的資金來源不是短線追高，而是多年來一筆一筆慢慢堆出來的

009816被嫌冷門？網反挺：成交量不低、仍在發酵期

台股在高檔震盪下，ETF人氣持續集中在0050、0056等老面孔，新推出或討論度較低的產品，常被投資人質疑「是不是太冷」。Dcard有網友以「009816怎麼好像很冷門」為題發文，表示發薪日前發現手上現金充裕，索性買了10張009816「趣味趣味一下」，引發網友對該檔ETF人氣、配息與成交量的討論。

00981A「賺了不賣」嫌資金卡住？網曝2條路可選：風險自己擔

有投資人在PTT請益，手上持有主動式ETF統一00981A，原PO坦言市值型ETF像0050多半「放長期」就好，但面對市值型以外、主動調整持股的ETF，反而不知道該怎麼操作：是設目標價到了就停利、還是一路抱著不賣，原PO也說，雖然帳上有賺，但又覺得資金被「卡住」，擔心沒辦法拿去操作其他個股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。